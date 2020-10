Klaus Iohannis, vizită la Institutul Național de Sănătate Publică (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, face vineri, de la ora 13:30, o vizită la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Vizita are loc în contextul creșterii alarmante a cazurilor de coronavirus din ultimele zile.

La finalul vizitei, șeful statului va susține o declarație de presă, potrivit unui anunț făcut de Administrația Prezidențială.

