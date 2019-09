Klaus Iohnnis îl decorează pe soldatul român ucis în Afganistan: 'Le suntem recunoscători militarilor noștri din teatrele de operații care, cu prețul vieții, își fac datoria' (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, că îl va decora pe militarul român ucis în atacul terorist de la Kabul cu Ordinul Național ”Steaua României”.

Într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, șeful statului a transmis condoleanțe familiei soldatului român și și-a exprimat recunoștința față de militarii români din teatrele de operații care își fac datoria cu prețul vieții.

”Am primit astăzi din Afganistan o nouă veste dureroasă. Un militar român și-a pierdut viața la Kabul în urma unui atentat terorist. Sunt alături de membrii familiei greu încercate în aceste momente tragice și le transmit condoleanțe.

Îl voi decora pe bravul nostru soldat căzut la datorie cu Ordinul Național «Steaua României».

Le suntem recunoscători militarilor noștri aflați în Afganistan și în alte teatre de operații care, cu prețul vieții, își fac datoria, alături de aliații și partenerii noștri.

Prin prezența militarilor români în aceste zone de conflict, țara noastră participă activ la menținerea păcii și securității internaționale, o componentă importantă a apartenenței noastre la comunitatea euroatlantică”, a anunțat Klaus Iohannis.

