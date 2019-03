Secţia specială pentru anchetarea magistraţilor a comunicat vineri oficial acuzaţiile ce îi sunt aduse Laurei Codruţa Kovesi în cel de-al doilea dosar penal în care a fost pusă sub acuzare.

Într-un comunicat oficial în care aceasta este menţionată doar ca "fost procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție" fără a îi fi pomenit numele, secţia specială anunţă că Laura Codruţa Kovesi este urmărită penal pentru săvârșirii infracțiunilor de "constituire de grup infracțional organizat în modalitatea coordonării" și complicitate la represiune nedreaptă sub forma participației improprii.

Este vorba de dosarul pornit de la ancheta privind faptele comise de DNA Prahova prin mai mulţi procurori printre care şi Lucian Onea sau Mircea Negulescu.

Redăm mai jos integral comunicatul oficial al secţiei speciale:

Procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un fost procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat în modalitatea coordonării, prev. de art. 367 alin. 1 si 3 Cod penal și complicitate la represiune nedreaptă sub forma participației improprii, prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal, în ref. la art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 283 alin. 1 Cod penal (cinci infracțiuni — 5 persoane vătămate).

La data de 7 martie 2019 a fost adusă la cunoștința suspectului efectuarea în continuare a urmăririi penale.

Faptele cercetate constau în aceea că, pe durata exercitării mandatului de procuror șef la Direcția Națională Anticorupție, în perioada 2015-2016, ar fi coordonat, prin activitatea efectiv desfășurată, prin ordine si dispoziții date, grupul infracțional inițiat de doi procurori și un ofițer de poliție judiciară, la care au aderat alți trei procurori și un alt ofițer de poliție judiciară, iar aceștia ar fi acționat, în mod coordonat, în scopul comiterii infracțiunilor de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, influențarea declarațiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual și uz de fals.

Ordinele și dispozițiile avute în vedere constau într-o circulară prin care a admis posibilitatea audierii pe parcursul urmăririi penale a aceleiași persoane, atât în calitate de martor cu identitate protejată, cât si în aceea de martor cu identitate reală, precum si într-un ordin, privind adoptarea unor practici unitare în administrarea probelor audio/video la nivelul Direcției Naționale Anticorupție, ordin prin care ar fi fost încălcate dispozițiile art. 143 alin. 2 si 4 Cod procedură penală, întrucât s-a dispus transmiterea către instanțele de judecată numai a suporturilor care conțin convorbirile relevante în cauză;

Totodată, prin conduita sa de procuror ierarhic, prin dispozițiile pe care le-a luat cu privire la un act de sesizare al instanței prin ignorarea referatelor procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Structura Centrală, l-ar fi determinat pe un procuror șef secție să confirme, fără vinovăție, un rechizitoriu nelegal și netemeinic și să dispună, astfel, trimiterea în judecată a cinci persoane, despre care un număr de patru procurori au precizat în scris că nu se impune trimiterea în judecată.

Precizăm că efectuarea în continuare a urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Reamintim că, la ieşirea de la audieri, Laura Codruţa Kovesi susţine că nu i-au fost respectate drepturile în cel de-al doilea dosar în care a fost pusă sub urmărire penală, în condițiile în care nu a fost citată legal și nu a avut dreptul la avocat.

„Nu am avut acces la absolut niciun document din dosar. Mi s-a citit o acuzaţie, mi s-a că aş fi condus un grup organizat format din procurori din DNA. Ştim cu toţii că procurorii din cadrul DNA au fost recrutaţi printr-un inverviu, cu avizul CSM. Nu am citit acuzaţia, nu am văzut acuzaţia, pot doar să vă spun că am contestat această activitate. Nu am fost citată legal, nu mi s-a oferit posibilitatea de a avea un avocat, nu mi s-au respectat absolut niciunul dintre drepturile pe care le am. Dar asta nu este o problemă, oricând pot să explic ce am făcut şi spun că nu am comis niciuna din faptele pentru care s-au formulat aceste acuzaţii. Sunt nişte fabulaţii pe care eu o să mă străduiesc să le demontez şi să le clarific cât mai repede cu putinţă. Dar ca să fac acest lucru trebuie să iau la cunoştinţă pentru ce sunt acuzată, să ştiu în ce constau faptele, pentru ce s-au comis. Eu nu pot să mă apăr de un proces verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect", a declarat Kovesi. (Detalii AICI)