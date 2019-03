Kovesi, aşteptată de zeci de persoane la sosirea la secţia specială unde va fi audiată (FOTO, VIDEO)

Laura Codruţa Kovesi a sosit miercuri în jurul orei 13 pentru a fi audiată la secţia specială de anchetare a magistraţilor. Aceasta a fost întâmpinată atât de susţinători, cât şi de contestatari. Tensiunea a fost maximă, iar jandarmii au fost în dispozitiv numeros.

La sosire, Laura Codruţa Kovesi nu a oferit nicio declaraţie presei, afirmând că va vorbi la ieşirea de la audieri.

Aceasta este audiată în dosarul în care a fost pusă sub învinuire de procurorul Adina Florea pentru abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este dosarul deschis după plângerea lui Sebastian Ghiţă privind aducerea în ţară a lui Nicolae Popa.

Foto: Inquam Photos / George Calin

La prima citare pentru audieri, Kovesi a depus două cereri de recuzare a procurorului Adina Florea şi a şefului secţiei, Gheorghe Stan, dar ambele au fost respinse. La ieşire, aceasta s-a declarat nevinovată şi a acuzat că dosarul are ca rol compromiterea candidaturii sale.

Secția pentru investigarea faptelor din justiție susține că Laura Codruța Kovesi ar fi cerut și primit în 2011, când era procuror general, suma de 268.689,36 de lei de la Sebastian Ghiță pentru extrădarea din Indonezia a omului de afaceri Nicolae Popa.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.