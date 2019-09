Laura Codruţa Kovesi, prima reacţie după victoria pentru şefia Parchetului European: 'O zi importantă pentru România, pentru sistemul de justiţie şi pentru mine ca procuror' (VIDEO)

Laura Codruţa Kovesi a numit victoria din COREPER unde a fost desemnată drept viitorul procuror-şef european drept o mare victorie pentru România şi pentru sistemul de justiţie din România.

"Este vorba despre un vot care m-a bucurat şi reprezintă o recunoaştere a sistemului de justiţie din România. Cred că este o zi importantă pentru România, pentru toţi românii, pentru sistemul de justiţie şi pentru mine ca procuror care am implinit 24 de ani de procuratură", a afirmat Kovesi

Cât despre faptul că nu a avut susţinerea Guvernului în tot acest proces, chiar Viorica Dăncilă cerând un vot împotriva ei cu o seară înainte, Kovesi a refuzat să comenteze susţinând că a simţit sprijinul românilor.

"Nu am comentat şi nu comentez ce zic şi ce fac politicienii. Nu comentez ce a spus doamna prim-ministru. Nu aş putea spune că nu am avut susţinerea României cand mii de cetaţeni m-au susţinut. Din punctul meu de vedere am avut susţinerea ţării şi a cetăţenilor români", a răspuns Kovesi.

