Kovesi, la ieșirea din Secția specială inventată de PSD-ALDE: Nu am fost citată legal, nu mi s-a oferit posibilitatea de a avea un avocat, nu mi s-a respectat niciun drept (VIDEO)

Laura Codruţa Kovesi susţine că nu i-au fost respectate drepturile în cel de-al doilea dosar în care a fost pusă sub urmărire penală, în condițiile în care nu a fost citată legal și nu a avut dreptul la avocat.



„Nu am avut acces la absolut niciun document din dosar. Mi s-a citit o acuzaţie, mi s-a că aş fi condus un grup organizat format din procurori din DNA. Ştim cu toţii că procurorii din cadrul DNA au fost recrutaţi printr-un inverviu, cu avizul CSM. Nu am citit acuzaţia, nu am văzut acuzaţia, pot doar să vă spun că am contestat această activitate. Nu am fost citată legal, nu mi s-a oferit posibilitatea de a avea un avocat, nu mi s-au respectat absolut niciunul dintre drepturile pe care le am. Dar asta nu este o problemă, oricând pot să explic ce am făcut şi spun că nu am comis niciuna din faptele pentru care s-au formulat aceste acuzaţii. Sunt nişte fabulaţii pe care eu o să mă străduiesc să le demontez şi să le clarific cât mai repede cu putinţă. Dar ca să fac acest lucru trebuie să iau la cunoştinţă pentru ce sunt acuzată, să ştiu în ce constau faptele, pentru ce s-au comis. Eu nu pot să mă apăr de un proces verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect", a declarat Kovesi, la ieșirea de la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, specială inventată de PSD-ALDE.