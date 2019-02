Laura Codruţa Kovesi, cele mai multe voturi în Comisia CONT după audierile din Parlamentul European: Miercuri, votul decisiv în Comisia LIBE (VIDEO)

Laura Codruţa Kovesi a obţinut marţi seară cele mai multe voturi în Comisia de control bugetar a Parlamentului European. În urma audierilor, Kovesi a primit 12 voturi, în timp ce procurorul francez Bohnert a primit 11, iar doar un vot s-a dus la germanul Ritter.

Votul din comisia LIBE, cel decisiv, va avea fi dat miercuri la ora 12. Această comisie a Parlamentului European are nu mai puţin de 60 de membri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.