La câte cazuri de COVID-19 se suspendă cursurile: Precizările ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a prezentat, vineri, într-o conferință de presă comună cu ministrul Sînătății, Vlad Voiculescu, în ce condiții se vor suspenda cursurile la apariția cazurilor de coronavirus în unitățile de învățământ.

„Știm când vor fi suspendate cursurile. Pe scurt, grădinița și învățământul primar – la apariția primului caz de copil pozitivat, se suspendă cursurile pentru 14 zile. În ordinul de ministru sunt redate și toate celelalte etape care trebuie să fie parcurse. În învățământul gimnazial și liceal lucrurile sunt puțin diferite - la apariția primului caz se va declanșa o anchetă epidemiologică, se recomandă și testarea și vor fi analizate măsurile: fie se suspendă, în urma concluziei DSP, încă de la primul caz, fie nu e necesară suspendarea, se iau alte măsuri și se continuă până la apariția celui de-al doilea caz. La apariția celui de-al doilea caz, sigur se suspendă pentru 14 zile cursurile”, a precizat Sorin Cîmpeanu.

