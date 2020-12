La ce întrebări ar trebui să răspundă autoritățile pentru a-i convinge pe oameni să se vaccineze anti-COVID: Răzvan Cherecheș explică de ce vaccinul a putut fi dezvoltat atât de repede (VIDEO)

Răzvan Cherecheș, specialist în politici de sănătate, a explicat vineri seară, pe B1 TV, care sunt principalele întrebări la care autoritățile ar trebui să ofere răspuns astfel încât cetățenii să aibă încredere că vaccinul împotriva noului coronavirus este sigur și eficient și să accepte astfel să le fie administrat. În ceea ce privește ținta autorităților din România de a vaccina aproximativ 13 milioane de persoane într-un interval de șase luni, specialistul a precizat că este nevoie ca acești oameni să dorească să se vaccineze, motiv pentru care este necesară o campanie de informare foarte transparentă.

Întrebat dacă i se pare realist obiectivul de a vaccina până la 13 milioane de persoane în șase luni, Răzvan Cherecheș a răspuns: ”Din punct de vedere logistic, da, dar asta este mai degrabă la nivel de intenție pentru că, ca să putem să vaccinăm atâția oameni, ar trebui ca 13 milioane de oameni să vrea să se vaccineze. Ca suport pentru decizia de vaccinare, în continuare nu se oferă informații. Oamenii au nevoie să știe cum a fost produs vaccinul, care a fost istoria lui, care sunt efectele adverse, dacă sunt, care este efectul imun pe care îl au în primele două zile, care este garanția. Toate sunt informații care trebuie oferite”.

Răzvan Cherecheș a menționat, în acest context, că unii oameni, sceptici cu privire la vaccinul anti-coronavirus, se întreabă, pe bună dreptate, cum de acesta a fost dezvoltat în doar câteva luni. De fapt, explică specialistul, este vorba despre cercetări făcute în ultimii 30 de ani cu privire la acest tip de vaccin.

”O întrebare la care trebuie răspuns este cum de s-a făcut atât de repede. Sunt mulți oameni care sunt sceptici, pe bună dreptate. Răspunsul este unul singur, nu s-a făcut repede deloc. De fapt, cercetările pe vaccinuri cu ARN mesager (ARN-m) au început de 30 de ani și în ultimii 10 ani au fost nenumărate granturi în Statele Unite, finanțate de Institutul Național de Sănătate Publică de acolo, în care s-a studiat exact acest mecanism, adică stimularea imunității organismului prin sinteza de proteine din capsula de virusuri respiratorii. Noi, omenirea, am avut un noroc fenomenal că virusul care a dat cu noi de pământ a fost un virus care face parte dintr-o familie pe care, întâmplarea face, am studiat-o intens în ultimii ani. De asta s-a putut face rapid vaccinul. În momentul în care a fost decodat genetic în ianuarie, cercetătorii au putut realiza că e exact pe linia pe care lucrau ei. Dacă ar fi fost un virus nou, toți scepticii pot să stea liniștiți, ar fi durat 5-10 ani. Din punctul ăsta de vedere, am avut noroc, de aia s-a făcut atât de repede”, a explicat Cherecheș.

O altă îngrijorare cu privire la vaccinul anti-COVID-19 este legată de ARN-ul mesager și de posibilitatea ca acesta să afecteze ADN-ul celulei.Venise să facă curățenie în casa unei bătrâne oarbe. În dormitorul femeii avea să facă o descoperire înfiorătoare. Se afla acolo de 20 de ani

”Nu are nicio treabă una cu alta. ARN-ul mesager e, de fapt, modalitatea prin care celulele comunică una cu alta. Într-o celulă obișnuită, în mod normal, în orice moment, există peste 5.000 de fragmente de ARN mesager care comunică cu mediul exterior. Practic, vaccinul conține informație cu care celulele vor sintetiza proteine din învelișul exterior al virusului, deci nu există informație genetică virală. Apoi, aceste proteine vor fi aruncate în mediul intercelular, unde organismul le va recunoaște ca fiind corp străin și va învăța să sintetizeze anticorpi specifici pentru proteinele din învelișul exterior, ca atunci când ajugem în contact cu virusul să îl atace și să îl distrugă.

Ideea că ARN-ul mesager ar ajunge la nucleul celulei e ca și cum ai lua un litru de ulei de motor și ți-ar fi frică să îl pui pe scaunul pasagerului, că ar putea să ajungă respectivul ulei în motorul mașinii. Nu are cum, sunt două segmente complet separate”, a mai explicat Răzvan Cherecheș.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.