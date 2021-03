La ce trebuie sa fii atent/a atunci cand apelezi la servicii funerare?

Trecerea in nefiinta a unei persoane dragi este un moment de cumpana din viata oricarei persoane. Experimentezi stari si emotii pe care nu le-ai mai avut pana in acel moment. Insa, in ciuda agitatiei si socului trait trebuie sa iti canalizezi energia in asa fel incat sa iti poti indeplini cu demnitate datoria. Profesionalismul este principala caracteristica pe care trebuie sa o iei in seama atunci cand apelezi la servicii funerare. Insa, mai exista si alte elemente carora trebuie sa le acorzi foarte mare atentie. Exista numeroase firme noi aparute pe piata recent care isi doresc cu orice pret sa-si creasca veniturile. Tocmai de aceea, apar practici incorecte, bani pierduti si oameni pacaliti in astfel de circumstante. Iata care sunt lucrurile pe care trebuie sa le iei in seama indiferent de situatie:

- Preturi servicii funerare foarte scazute – O practica foarte cunoscuta este oferirea de servicii premium in schimbul unei sume mici de bani. Oricat de incantator ar parea la prima vedere, ofertele nu pot fi credibile. Orice firma care se respecta va afisa un raport calitate pret echitabil si nu isi va minti clientii sub nicio forma.

- Oferta scrisa – Nimic nu se compara cu puterea lucrului scris. Inainte de a angaja firma respectiva solicita-i un document in care sa iti enumere toate serviciile prestate. Asigura-te ca acolo vei gasi si ceea ce ai cerut tu in ceea ce priveste procesul inmormantarii.

- Contractul incheiat – Preventia este cea mai buna masura, chiar si in vremuri tulburi. Citeste cu atentie fiecare informatie inserata in contract. In cazul in care termenii sunt mult prea pomposi sau nu intelegi exact solicita numaidecat o nelamurire. Astfel, vei putea evita situatiile neplacute.

- Programul exercitat – Exista o obisnuinta pe care au dezvoltat-o firmele neserioase in ceea ce priveste intervalul orar in care presteaza servicii. Este foarte bine sa verifici disponibilitatea de non-stop pe care o afiseaza pe site. Unele dintre ele nu vor interveni in weekend sau ore tarzii in noapte. Astfel, nu vei putea gestiona eficient momentele de maxima urgenta.

- Credibilitatea persoanelor implicate – Oamenii care te contacteaza reprezinta unul dintre indiciile importante pe care trebuie sa le iei in seama atunci cand ai nevoie de servicii funerare. Incearca sa ii analizezi din punct de vedere al atitudinii si reactiilor survenite in cazul unor intrebari sau nelamuriri. De asemenea, niste oameni bine intentionati iti vor oferi sprijinul de care ai nevoie. Iti vor oferi sfaturi si te vor ajuta sa treci cu bine peste perioada dificila prin care treci. Castigurile financiare nu vor reprezenta principalul scop pe care il au. Una dintre cele mai vechi si mai profesioniste companii in domeniu este servicii funerare Beelsamen, care din 2001 isi desfasoara activitatea cu un profesionalism desavarsit in domeniu.

- Reputatie – O firma care poate oferi totul, dar de care nu a auzit nimeni ridica anumite semne de intrebare. Incearca sa verifici site-ul, dar si sa consulti parerea oamenilor care au avut experiente cu firma respectiva. Fii atent/a la descrierile sau promisiunile exagerate!

Unii oameni profita de fiecare situatie pentru a obtine castiguri financiare. Firmele fantoma abia asteapta un moment de slabiciune al celor care apeleaza la serviciile lor. Incearca sa analizezi la rece situatia si sa nu te lasi condus/a de instinct. Este, intr-adevar, o situatie mult prea tensionata pentru a putea acorda suficienta atentie unor astfel de detalii. Insa, gandeste-te numai la cat de mult se va amplifica sentimentul de tristete cand iti vei da seama de ceea ce s-a intamplat. Fii atent/a la sfaturile enumerate mai sus si cu siguranta vei putea evita cu succes aparitia unor momente nedorite.

Apeleaza la o firma de pompe funebre profesionista, cu experienta in domeniu si dorinta de a oferi experiente pozitive tuturor clientilor! Tânăr din Constanţa, mesaj disperat de la geam către protestatari: 'A murit tata acum două zile de Covid și voi protestați? Să vă fie rușine' / Reacția protestatarilor