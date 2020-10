La pelerinajul Sfintei Parascheva au voie să vină doar ieșenii. Regulile anunțate de Raed Arafat pentru desfășurarea evenimentelor cu caracter religios (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat, luni seară, că organizarea de sărbători religioase va fi permisă și de acum înainte, dar la acestea vor putea participa doar persoanele care au domiciliu sau reședința în locul unde se desfășoară evenimentul.

„Organizarea de sărbători religioase este permisă doar cu participarea persoanelor care au domiciliu sau reședință în locul unde se desfășoară evenimentul; E extrem de necesar. Riscul major nu e doar participarea, e pe durata transportului spre localitate sau înapoi acasă. Dacă se stă în autobuz ore întregi, e suficientă o persoană infectată ca să îi infecteze pe toți”, a declarat Raed Arafat.

Acesta a insistat că „sărbătorile religioase se fac, dar participanți sunt doar cei care au reședința sau domiciliului în localitatea respectivă. Controalele vor fi intensificate

Precizările vin în contextul în care Primarul Iașului, Mihai Chirica, afirmase că a cerut Ministerului de Interne să preîntâmpine, prin intermediul prefecturilor, organizarea de convoaie auto care aduc pelerini la moaștele Sfintei Parascheva. El i-a rugat pe credincioși să nu se „hazardeze” deoarece anul acesta nu vor fi asigurate condițiile din anii precedenți.

„Noi nu asigurăm locuri de parcare pentru autocare. Deci nu veniţi pentru că va fi foarte greu să găsiţi locuri de parcare. Nu închidem circulaţia. Nu vă hazardaţi, pentru că nu asigurăm condiţii ca în anii precedenţi”, a insistat Chirica.

Luni, bilanțul infectărilor cu coronavirus a ajuns la 137.491, după testarea pozitivă a încă 1.591 de persoane. Săptămâna trecută, mai multe zile la rând, România a înregistrat peste 2.000 de cazuri pe zi. Numărul deceselor cauzate de SARS-CoV-2 a ajuns, luni, la 5.048.

Știre în curs de actualizare

