Încet, dar sigur, iarna și-a intrat în drepturi. La Sibiu a nins cu fulgi cât bobul de mazăre, în timp ce în Munții Făgăraș e pericol de avalanșă după ce stratul de zăpadă acumulat în ultimele 24 de ore măsoară aproape un metru, informează B1 TV.

Locuitorii Sibiului s-au trezit cu un fenomen meteo neobișnuit: o ploaie de zăpadă. În imaginile suprinse de localnici se văd fulgii de nea mari cât un bob de mazăre. La contactul cu solul aceștia s-au transformat în gheață, astfel că în doar cinci minute întreg orașul era de nerecunoscut.

Meteorologii spun că fenomenul a apărut din cauza scăderii bruște a temperaturii.

În Munții Făgărașului însă a nins consistent. Pentru că stratul de zăpadă a atins un metru și vântul bate în rafale de până la 55 de kilometri pe oră, salvamontiștii argeșeni au avertizat turiștii că există risc de avalanșe de gradul 1 la altitudini sub 1800 de metri și de gradul doi la cotele superioare. Meteorologii spun că ninsorile vor continua în zona montană până duminică seară.

