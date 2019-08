Știrea că Florin Piersic intenționează să se retragă din teatru i-a întristat pe fanii scenei românești care nu se pot împăca după această veste.

Unul dintre admiratorii marelui actor a reacționat cu un mesaj emoționant pe profilul de Facebook al lui Florin Piersic.

'Domnule Florin Piersic, eu va rog in numele tuturor celor care va iubesc din toată inima ,sa nu puneți la suflet toate răutățile acestor rai facacatori ...sa nu va retrageți de pe scena teatrului românesc ,pana in acel moment in care

*Dumnezeu va hotărî asta ! Deoarece , pentru noi cei care va iubim ar fi o mare pierdere.Dumenezeu sa va dea putere și sănătate sa rămâneți același Florin Piersic cu care eu am crescut!Iar celor care va judeca greșit , sa le dea înțelepciune! Prea multă răutate , am plâns când am citit aceste rânduri', a scris Florin Piersic.

