Lansarea jocului God of War: Ragnarök a fost amânată până în 2022

God of War: Ragnarök a fost amânat până în 2022, a dezvăluit șeful PlayStation Studios, Hermen Hulst. Inițial, jocul era programat să fie lansat anul acesta. Totuși, există și vești bune. Jocul va fi disponibil și pe PS 4, pe lângă PlayStation 5. În plus, Hulst a mai dezvăluit că și Horizon Forbidden West și Gran Turismo 7 vor fi disponibile și pe PS4 și PS5 .

Întârzierea pare să fie cauzată atât de pandemia COVID-19, cât și de grija asupra bunăstării dezvoltatorilor. Mai precis, studioul va continua să se focuseze pe câteva elemente cheie ale dezvoltării jocului și speră ca întârzierea să ajute echipa să evite burnout-ul și orele suplimentare excesive. În al doilea rând, studioul este pe deplin conștient de faptul că pandemia nu este neapărat sfârșită pentru toată lumea. În timp ce mulți adulți sunt vaccinați, copiii și alte persoane care sunt vulnerabile din punct de vedere medical, nu au același beneficiu. Având în vedere acest lucru, studioul punctează că siguranța este o preocupare.

Cel mai mare impact, deși nu este menționat explicit în declarație, este probabil efectul pandemiei asupra dezvoltării. Cu echipe la distanță și cu termene limită depășite cu săptămâni sau chiar luni, multe jocuri nu vor fi lansate atunci când erau programate. Fanii și criticii, deopotrivă, au sărit pe rețelele sociale pentru a-și exprima sprijinul pentru această decizie.

Dezvăluirile au avut loc în cadrul podcastului oficial PlayStation, cât și pe Twitter. „Poate că cea mai mare provocare a fost atunci când aveam nevoie de locații specializate, adesea de locații fizice”, a spus Hulst. „În primul rând captarea mișcării, elemente audio. Am venit cu câteva soluții cu adevărat inteligente la unele dintre acestea, am construit mici studiouri de înregistrare în casele oamenilor. Dar când faci capturi de mișcare pentru o mulțime de cadre, cu mai mulți actori - acest lucru nu este atât de simplu de rezolvat. Deci ai de ales. Poți face acest lucru mai târziu, ceea ce poate cauza probleme. Sau ai putea risca calitatea finală, făcând-o într-un mod diferit.”

Hulst a continuat, menționând că „nu vom risca calitatea. Vrem să livrăm jocuri extrem de calitative, jocuri terminate și trebuie să facem asta, evident, fără a ne împinge echipele la punctul de colaps. Așadar, avem în prezent două jocuri foarte mari, foarte narative, în dezvoltare: Horizon Forbidden West și următorul God of War. Și ambele sunt sincer afectate de accesul la captare a mișcării și lipsa de talent. Pentru Horizon, credem că suntem pe drumul cel bun pentru a-l lansa în acest sezon de sărbători. Dar acest lucru nu este încă destul de sigur și lucrăm cât de mult putem pentru a vă confirma acest lucru cât mai curând posibil.”

Legat de God of War, Hulst a spus că „proiectul a început puțin mai târziu. Așadar, am luat decizia de a amâna jocul până anul viitor, pentru a ne asigura că Santa Monica Studio poate livra uimitorul joc God of War pe care vrem să-l jucăm cu toții. Cu aceste lucruri, ceva trebuie să pice. Nu poate fi calitatea titlurilor noastre și cu siguranță nu va fi sănătatea sau bunăstarea echipei noastre uimitoare.”

Întrebat cât de concentrat este PlayStation Studios pe PS4, Hurst a spus: „Nu poți construi o comunitate de peste 110 milioane de proprietari PS4 și apoi să te îndepărtezi de ea, nu? Cred că ar fi o veste proastă pentru fanii PS4 și, sincer, o afacere nu prea bună. Acolo unde are sens să dezvoltăm un titlu atât pentru PS4, cât și pentru PS5 - pentru Horizon Forbidden West, următorul God of War, Gran Turismo 7 - vom continua să analizăm acest lucru. Și dacă proprietarii PS4 vor să joace acel joc, atunci o pot face. Dacă vor să continue și să joace versiunea PS5, acel joc va fi disponibil pentru ei.”

Horizon Forbidden West este programat pentru sfârșitul anului 2021 pe PS4 și PS5. God of War: Ragnarök și Gran Turismo 7 vor urma în 2022 pe PS4 și PS5. Cele trei titluri se numără printre cele 25 de jocuri în curs de dezvoltare la PlayStation Studios.