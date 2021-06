Lansat oficial, EPPO va veghea „cu ochi de vultur” la implementarea planului european de redresare economică. Laura Codruța Koveși: Ținta noastră, infracționalitatea economică și financiară

Parchetul European și-a început oficial activitatea, marți, în timp util pentru a analiza atent cheltuirea sutelor de miliarde de euro din fondul european de redresare post-pandemică, iar cea care va conduce instituția nou-înființată, fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, a catalogat momentul drept unul „istoric”, potrivit France 24.

EPPO are sediul la Luxemburg și are misiunea de a combate utilizarea frauduloasă la fondurilor UE. Lansarea trebuia să aibă loc în finalul anului trecut, însă a fost amânată din cauza întârzierii cu care și-au nominalizat procurorii cele 22 de state membre participante. Chiar și la ora actuală, Slovenia și Finlanda încă nu au făcut cele două desemnări care le revin.

„Ținta noastră, infracționalitatea economică și financiară. Să fiți convinși, aceasta este cea mai comună amenințare pentru orice societate democratică”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Comisia Europeană a precizat că EPPO va ancheta infracțiuni precum spălarea de bani, corupția și evaziunea fiscală.

„Laura Kovesi a devenit primul Procuror-Șef UE. Alături de 22 de procurori europeni, unul pentru fiecare țară UE participantă, ea va investiga infracțiuni precum: spălarea de bani, corupția și evaziunea fiscală”, a scris Executivul comunitar, marți, pe Twitter.

