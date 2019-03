Laura Codruța Kovesi ACUZĂ: Sunt multe coincidențe. S-a început urmărirea mea penală înainte de votul din PE. Acum m-au chemat la audieri în ziua în care trebuie să merg iar la Bruxelles (VIDEO)

Laura Codruța Kovesi susține că sunt prea multe coincidențe în ceea ce privește dosarul penal deschis pe numele său de Secția de investigare a infracțiunilor în justiție. Asta în condițiile în care citarea sa la Parchet a venit exact în perioada în care ea trebuia să meargă la Bruxelles în cadrul procedurilor de selecție a procurorului-șef european.

"E clar că această chestiune cu dosarul penal, sunt multe coincidențe. S-a început urmărirea penală când am plecat la Bruxelles, coincidență: sunt citată în 7 martie, când va fi luată o decizie în Parlamentul European. O să vedem cât de mult afectează. Ceea ce a ținut de mine eu am făcut, din punct de vedere al tehnicii profesioniste eu treaba am terminat-o. Acum este o decizie politică. Această decizie politică nu am determinat-o eu sau alt candidat, ci a fost o decizie stabilită prin regulament", a declarat Laura Codruța Kovesi, într-un interviu acordat Andreei Esca, la Europa Fm.

Fosta șefă a DNA a mai precizat că doar familia sa a știut că și-a depus candidatura pentru acest post. De asemenea, Kovesi a spus că nu s-a așteptat să fie susținută de Guvernul României.

"Nu am avut așteptări de la Guvern. Mă așteptam la o campanie negativă împotriva mea, dar mă bucur că am avut posibilitatea ca la audierea din Parlamentul European să lămuresc anumite lucruri. Este o procedură onestă să îi dai și celui acuzat posibilitatea de a lămuri lucrurile negative spuse despre el", a mai declarat Laura Codruța Kovesi.

