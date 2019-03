Laura Codruța Kovesi: Înainte de audierea din Parlamentul European am fost la biserică. Am fost impresionată (VIDEO)

Laura Codruța Kovesi a dezvăluit, în cadrul unui interviu acordat Andreei Esca, la Europa FM, ce a făcut înainte de audierea sa în Parlamentul European, pentru postul de procuror-șef european.

Fosta șefă a DNA a recunoscut că este o persoană credincioasă și înainte de a răspunde întrebărilor aleșilor europeni, a mers să se roage într-o biserică ortodoxă din Belgia.

"Acum, înainte de audierea în Parlamentul European, am fost la o biserică ortodoxă din Bruges. Au fost mulți români. Nu mă așteptam să fie atâția. Am fost impresionată că au fost foarte mulți copii. A fost o slujbă frumoasă. Când s-a terminat slujba, cineva gătise cozonac și sarmale. Am primit și eu. Oamenii m-au încurajat. Urmăriseră știrile. Știau de ce sunt în Belgia și m-au încurajat și mi-au zis că îmi țin pumnii”, a declarat Codruța Kovesi.

