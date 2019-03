Laura Codruța Kovesi, despre șansele de a mai ajunge șefa Parchetului European (VIDEO)

Laura Codruța Kovesi, învinuită joi în al doilea dosar, a declarat că nu știe în ce măsură va afecta anunțul procurorilor de la Secția de anchetă a magistraților candidatura sa la Parchetul European.

”O să vedem ce se va întâmpla, cât de mult vor afecta. Ele au fost făcute în mare grabă, mi s-au încălcat toate drepturile. Nu știu dacă e necunoaștere sau rea credință.”, a spus Laura Codruța Kovesi.

Tot astăzi, însă, Parlamentul European a decis să meargă cu un mandat în care o susţine pe Kovesi pentru şefia Parchetului European.

De asemenea, au fost stabiliţi cei trei negociatori din partea Parlamentului European care vor discuta cu Consiliul Uniunii Europene pentru a stabili cine este desemnat drept procuror-şef european. (Detalii AICI)

