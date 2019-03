Se teme sau nu Laura Codruța Kovesi de închisoare? Răspuns tranșant dat de fosta șefă DNA (VIDEO)

Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție, a declarat că nu se teme de închisoare pentru că nu a încălcat niciodată legea, după ce un reporter i-a adresat o întrebare în acest sens, la capătul audierilor de la Secția de Investigare a Infracțiunilor în Justiție.



„Nu mi-e frică de nimic, că niciodată nu am încălcat legea”, a răspuns Kovesi, atunci când a fost întrebată de un reporter dacă se teme de detenție.



Declarația vine în contextul în care Laura Codruța Kovesi a fost pusă, joi, sub învinuire într-un al doilea dosar. În ceea ce privește primul dosar, deschis după o plângere făcută de fugarul Sebastian Ghiță, fosta șefă DNA a precizat că i s-au respins mai multe cereri, a fost împiedicată să dea declarații și nici măcar nu știe precis ce învinuiri i se aduc, deoarece dosarul i s-a pus la dispoziție pentru consultare abia după 8 martie. (Detalii AICI)

