Kovesi: Magistrații care au criticat dezincriminarea unor fapte de corupție sunt sau au fost anchetați. Eu am 47 de sesizări în 6 luni la Inspecția Judiciară. Cred că e destul de relevant... (VIDEO)

Laura Codruța Kovesi a remarcat faptul că procurorii și judecătorii care au îndrăznit să-și facă treaba, dar și să se pronunțe public împotriva modificărilor aduse de PSD ALDE Legilor Justiției și Codurilor Penale au ajuns, cumva, să fie cercetați și anchetați. O coincidență... Fosta șefă DNA s-a dat chiar pe ea exemplu: după ani întregi de activitate impecabilă s-a trezit brusc, în doar șase luni, că are 47 de sesizări pe numele său la Inspecția Judiciară.

”Cred că nu sunt singura țintă. Cred că sunt foarte multe persoane, procurori și judecători, ținte. Sunt și alți colegi împotriva cărora s-au făcut plângeri, care sunt cercetați disciplinar, penal. De ce? Pentru că și-au făcut treaba, pentru că au îndrăznit să deranjeze? Toți procurorii și judecătorii care au avut poziții publice împotriva unor modificări care vizau dezincriminarea unor fapte de corupție sunt anchetați sau au fost anchetați de Inspecția Judiciară. Deci eu nu sunt singura situație. Poate că sunt mai vizibilă, poate că numărul de plângeri contra mea e mai ridicat. 47 de sesizări la Inspecția Judiciară în șase luni - cred că e destul de relevant. Dar nu sunt singura. Și atunci ne întrebăm de ce noi, oamenii care ne-am făcut treaba, suntem hărțuiți și tratați în acest fel. Adevărul va ieși la iveală, sunt convinsă”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

