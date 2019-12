Kovesi, pentru Financial Times: ”E nevoie de un efort deosebit pentru ca Parchetul European să fie o instituție capabilă să protejeze interesele financiare ale UE. Dacă faci ce e bine, nicio înfrângere nu e definitivă”

Laura Codruța Kovesi a declarat pentru jurnaliștii de la Financial Times că este nevoie de eforturi mari pentru ca Parchetul Uniunii Europene să devină o instituţie care să protejeze interesele financiare ale UE. Totuși, nicio înfrângere nu este definitivă dacă faci ceea ce ştii că este bine, moral și legal, a precizat fosta șefă a DNA.

"Acum treizeci de ani, eram o adolescentă care juca baschet într-un oraşel din România. Visam să câştigăm campionatul naţional - şi apoi am câştigat campionatul naţional. Apoi, am visat să joc la echipa naţională a României şi am făcut-o. (...) Acum am 46 de ani şi de mai bine de jumătate din viaţă am fost procuroră. Când am fost iniţial numită, în 1995, bărbaţii dominau sistemul judiciar. Unul dintre primele lucruri pe care le-am auzit când am început să lucrez a fost că «Parchetul nu este pentru femei»". Dar nu eram una care să fie descurajată sau să renunţ. Anii cât am practicat sportul mă învăţaseră că munca, curajul şi urmărirea continuă a excelenţei pot depăşi orice prejudecată. La 33 de ani, am devenit procurorul general al României", a declarat Kovesi.

Aceasta a vorbit și despre perioada în care a fost șefa Direcției Naționale Anticorupție, amintims de protestele de amploare ale românilor pentru apărarea statului de drept.

"Investigaţiile noastre au contribuit la creşterea gradului de conştientizare a gravităţii corupţiei din România. Când politicienii au încercat să schimbe legislaţia pentru a afecta lupta anticorupţiei, sute de mii de români au protestat pe străzi pentru a-şi arăta sprijinul pentru această luptă şi pentru statul de drept. (...) Şi mai important, am demonstrat că instituţiile româneşti pot lucra eficient şi legal. Dar mai presus de toate, am arătat că este posibilă înfrângerea corupţiei", subliniază Kovesi.

În ceea ce privește recenta sa numire la conducerea Parchetului European, fosta șefă a DNA a subliniat că este nevoie de eforturi din partea tuturor celor implicați pentru ca noua instituție să câștige încrederea cetățenilor europeni.

"Va fi nevoie de un efort deosebit din partea tuturor celor implicaţi pentru a crea o instituţie înfloritoare, în care cetăţenii europeni au încredere, capabilă să protejeze interesele financiare ale UE şi să contribuie la aplicarea legislaţiei europene. (...) A trecut mult timp de când jucam baschet într-un orăşel din România. Multe lucruri s-au schimbat, dar, pe de altă parte, nimic esenţial cu adevărat. Dacă faci ceea ce ştii că este bine, moral, legal, dacă ai un scop corect şi nobil, nicio înfrângere nu este definitivă. (...) Aceasta fost povestea mea până acum. Pentru mine, de aici începe o nouă poveste, cea a echipei europene", a mai spus Laura Codruța Kovesi.