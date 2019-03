Laura Codruța Kovesi a dezvăluit CEL MAI MARE REGRET al său: ”Dacă se întâmplă, foarte bine” (VIDEO)

Laura Codruța Kovesi a dezvăluit că cel mai mare regret al său este faptul că nu are copii. Într-un interviu pentru Europa FM, fosta șefă a DNA a răspuns la mai multe întrebări legate de viața personală.

Fostul procuror șef al DNA și candidată la funcția de procuror șef european spune că cel mai mare insucces în plan personal este că nu are copii. Ea mai spune că și-ar dori să fie din nou anonimă.

”Cel mai mare regret este că nu am copii. (...) Dacă se întâmplă, foarte bine. Am două nepoate. Meseria de părinte e cea mai grea din lume”, a spus Kovesi în interviul acordat Andreei Esca.

Întrebată ce înseamnă lux pentru ea, fosta șefă a DNA a răspuns: ”Să stau în fața televizorului, în pijama și să mănânc o pizza”.

