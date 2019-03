Kovesi, pusă sub acuzare și în dosarul Onea-Negulescu: Sunt acuzată că am condus un grup infracțional organizat în interiorul DNA. Nu s-a dispus niciun control, nicio suspendare (VIDEO)

Laura Codruța Kovesi a fost pusă joi sub învinuire într-un al doilea dosar. În ceea ce privește primul dosar, deschis după o plângere făcută de fugarul Sebastian Ghiță, fosta șefă DNA a precizat că i s-au respins mai multe cereri, a fost împiedicată să dea declarații și nici măcar nu știe precis ce învinuiri i se aduc, deoarece dosarul i s-a pus la dispoziție pentru consultare abia după 8 martie.

E încă o etapă din campania de hărțuire - a acuzat Kovesi.

”Am fost împiedicată să dau declarații. Am vrut să lămuresc cât mai repede fabulațiile din acea învinuire, am făcut o cerere prin care am cerut să am acces la ordonanță și să știu acuzațiile ce mi se aduc. Mi se adus la cunoștință că sunt urmărită, dar nu știu învinuirile. Procurorul a stabilit termen de consultare a dosarul 8-14 martieAzi am fost în imposibilitate de a da declarații pentru că nu cunosc acuzațiile.

Un timp mi s-a spus că trebuie să rămân în birou, am făcut și alte cereri ce au fost respinse, de asta a durat atât. Au fost 9-10 avocați. Mi s-a spus că sunt vizată în alt dosar, de care eu nu știu și am spus că am fost chemată doar pentru primul. Mi-a spus că nu-i pasă, că poate să mă citeze când vrea.

Sunt acuzată că aș fi coordonat un grup organizat în cadrul DNA cu niște procurori (Onea și Negulescu). Dreptul la apărare și procesul verbal a fost întocmit cu încăclarea tuturor drepturilor.

Nu pot să vă dau detalii din noua învinuire, că am auzit-o doar o dată. Mi s-au încâlcat toate drepturile, mi s-a predat un proces verbal care nu e semnat de procuror, ci doar de o parte din avocați așa că acum nu știu dacă e legal sau nu. Mi s-a spus că după citirea dosarului să vin iar să dau declarații”, a declarat Kovesi, după audierile de la Secția specială.

Întrebată dacă s-a luat vreo măsură preventivă împotriva sa, Kovesi a răspuns: ”Nu s-a dispus niciun control, nicio suspendare”.

Kovesi a spus, ironic, că nu e nicio coincidență între aceste dosare și audieri și dorința sa de a ajunge procuror-șef european: ”categoric nu e nicio coincidență... E o etapă în această campanie de hărțuire, prin atacuri în spațiul public, sunt 47 de acțiuni disciplinare, 4 promovate. În alte situații, procurorii acestei Secții nu au comunicat câte dosare sunt în cazul unora, doar în cazul meu s a spus asta. Sunt cele 18 dosare în care s-au formulat plângeri de care eu am aflat din spațiul public. Citarea s-a făcut pe 7 martie, exact când se derulează activități pentru derularea activității”.

”Categoric nu au ce probe să existe pentru că nu am comis aceste fapte. Totul este o înscenare pentru a fi împiedicată să ocup această poziție. Niciodată nu am discutat cu Sebastian Ghiță despre extrădare, nu am cerut de bani de la el.Toate aceste acuzații sunt informate de comunicate ale unor instituții publice încă din 2017.Nu există nici o hotărâre a unei instanțe de judecată care să spună că DNA în mandatul lui Kovesi a încălcat legea. Nu există așa ceva. Eu sunt foarte mândră de activitatea mea, în Europa după cum se vede sunt foarte apreciată, am primit premii, rezultatele obținute sunt indiscutabil cele mai bune din istoria celor două insituții Întotdeauna am fost corectă, am respectat legea. Activitatea procurorilor din România este foarte respectată la nivel european. Ca atare, sunt foarte mândră de activitatea mea”, a mai precizat Kovesi.