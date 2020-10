Laurenţiu Baranga recunoaşte că şi-a falsificat diploma de bacalureat: „A fost o decizie neispirată”

Judecătorii au decis că Laurențiu Baranga poate fi arestat la domiciliu, respingând cererea procurorului de arestare preventivă, deoarece inculpatul a avut o atitudine sinceră şi a recunoscut în fața organelor judiciare comiterea faptelor reținute în seama sa, potrivit Digi24.

„Cu privire la acuzațiile aduse declar faptul că a existat un moment în viața mea când am avut un moment de scăpare, luând o decizie neinspirată, constând în aceea că prin intermediul unei persoane al cărei nume nu mi-l amintesc am reușit să obțin o diplomă de bacalaureat din care să rezulte că am urmat cursurile liceale și am obținut diploma de bacalaureat. Menționez că acea persoană m-a asigurat de faptul că obținerea diplomei de bacalaureat va fi legală, întrucât urmasem cursurile liceale de 2 ani și o școală profesională”, a spus Baranga, în fața anchetatorilor, ca declarație de inculpat, potrivit motivării la arestarea la domiciliu.



Fostul șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Laurenţiu Baranga a recunoscut că nu a urmat cursurile de patru ani ale liceului, așa cum reiese din documentul depus la dosar, dar spune că nu a vrut să inducă în eroare instituțiile de învățământ cu care a avut relații contractuale.

„Celelalte diplome dobândite ulterior sunt obținute pe merit”, spune Baranga, arătând că e de acord să acopere prejudiciul cauzat.

În plus, judecătorul a spus că nu există niciun indiciu că Laurenţiu Baranga ar exercita presiuni asupra persoanelor vătămate sau ar încerca să realizeze o înțelegere frauduloasă cu acestea și nici nu ar urmări să se sustragă urmăririi penale.