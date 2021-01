Laurențiu Belușică, managerul Spitalului din Găești, a explicat miercuri seara într-o intervenție pentru B1 TV cum a decis să primească pe oricine dorește să se imunizeze, pentru a se nu irosi doze de vaccin.

“Eu am văzut pe platforma pe care se raportează situația vaccinării în fiecare seară o rubrică unde scria să marcăm numărul de vaccinuri care au fost aruncate, din diferite motive. În România au fost aruncate 87 de vaccinuri. Când am văzut că trebuie să raportez acest lucru m-am gândit că nu este un luru bun și că nu ar fi bine să fac treaba asta și că ar trebui să fac ceva să nu ajung în această situație.

Eram obligat să vaccinez personalul din faza întâi, adică medici, asistente, personal medical, medici de familie, farmaciști, lucrătorii de la ISU, pompierii. aAm zis, dar dacă nu îi găsesc? Acest vaccin după ce este diluat mai e valabil șase ore. Nu aveam la dispoziție pe cineva lângă spital. Am zis să vaccinez pe cine vrea, o doză, două, trei...Am zis să rămână una două, trei patru doze să le fac la câțiva oameni care vor să se vaccineze”, a precizat medicul.

Acesta a explicat cum se ajunge ca unele doze de vaccin să fie aruncate:

“Vaccinul este ambalat în niște sticluțe, în care există cinci doze. De acolo se vaccinează cinci oameni. O sticluță are vaccinul, se diluează și se face. Sunt cinci doze, nu șase doze, dintre care efolosesc doar cinci.

Nu există nicio listă de rezervă. Eu nu am acces la nicio listă de rezervă. Listele de rezervă sunt în sistem electronic, nu am acces la ele. Eu deschid o listă, la mine vine un pacient și spune sunt programat să mă vaccinez astăzi. Îmi dă buletinul, îi bag datele în tabletă și tableta îmi sspune că este programat la vaccinare în ziua respectivă. Eu nu deschid o doză decât atunci când am cinci oameni de vaccinare.

Sâmbătă avem programați doi pacienți la vaccinare. Atât. Nu eu fac programările la vaccinare, nu este atributul meu.

Conducând mașina, așa pur și simplu, am gândit că dacă nu găsec pe nimeni, ies pe stradă, văd primul om și îl întreb: vrei să de vaccinezi? Da, Ai buletin? Da! Treci șa vaccinare!

Nu pot să le trec în registru pentru că după am văzut că le trebuie semnătură electronică ca să îl validez. După ce am văzut că eu trebuie să fac ceva cu dozele care rămân m-am gândit cum să fac să le introduc acolo. Până m-am gândit cum să fac mi-am dat seama că nu pot și n-am ce să fac", a explicat managerul Spitalului din Găești.

