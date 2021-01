Laurențiu Cazan a renunțat la șefia Jandarmeriei Prahova în urma discuţiilor din spaţiul public

Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenţiei jandarmilor din Piaţa Victoriei la mitingul din 10 august 2018, a decis să-și retragă acordul privind împuternicirea sa în funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova.

Laurențiu Cazan renunță la șefia Jandarmeriei Prahova

"În urma discuţiilor apărute în spaţiul public care afectează imaginea Jandarmeriei Române, începând cu data de astăzi, 04.01.2021, lt. col. Laurenţiu Cazan a decis să-şi retragă acordul privind împuternicirea sa în funcţia de inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova. Pentru asigurarea continuităţii comenzii, la conducerea Inspectoratului va rămâne prim-adjunctul inspectorului şef, colonel Dragoş Buzoianu. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu aceeaşi dată, prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române, ofiţerul urmează să îndeplinească atribuţiile avute înainte de această împuternicire", se arată într-o informare transmisă, luni, de IJJ Prahova.

La sfârșitul anului trecut, Ministerul Afacerilor Interne anunţa că Laurenţiu Cazan a fost detaşat la IJJ Prahova şi împuternicit pe o funcţie echivalentă cu cea deţinută în cadrul Jandarmeriei Bucureşti.



"Decizia a fost luată pentru a asigura continuitatea conducerii acestei unităţi, ca urmare a trecerii în rezervă a fostului comandant, în baza art. 85, alin 1, lit.b din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Locotenent-colonelul Laurenţiu Cazan a fost detaşat la IJJ Prahova şi împuternicit pe o perioadă de 6 luni pe o funcţie echivalentă cu cea deţinută în cadrul Jandarmeriei Bucureşti", se menţiona într-o informare transmisă de MAI.

Prima reacție a deputatului Mihai Poliţeanu

Deputatul USR PLUS de Prahova, Mihai Poliţeanu, a reacționat la scurt timp după ce a aflat despre detaşarea lui Cazan. El a transmis un comunicat în care îşi exprima nemulţumirea faţă de această numire.



"Jandarmeria şi-a trimis bătăuşii în Prahova. Ca deputat USR PLUS de Prahova nu voi accepta acest lucru. (...) Ca deputat USR PLUS de Prahova solicit: 1. Demisia sau demiterea imediată a lui Laurenţiu Cazan. Dacă are o urmă de respect pentru cetăţenii României şi pentru ceea ce ar trebui să însemne jurământul unui ofiţer de ordine publică, atunci demisia e singura cale onorabilă de a ieşi din această situaţie. În cazul în care acesta nu înţelege că trebuie să îşi dea demisia, trebuie să fie demis de către şeful Jandarmeriei Române. 2. Demisia inspectorului general Alin Masta pentru gestul iresponsabil şi fără ruşine de a-l numi pe Cazan într-o asemenea funcţie de conducere", spunea deputatul.