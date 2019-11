Lavinia Coțofană, demisă de Gabriela Firea după denunțul la DNA, face noi dezvăluiri despre decontările fictive și supraevaluările cu 2000% de la Spitalul „Victor Gomoiu” / O fostă șefă ASSMB, dată afară și ea pentru mușamalizarea cazului (VIDEO)

Daniela Blându ar fi fost îndepărtată de la șefia Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București de către Gabriela Firea, primarul Capitalei, tocmai pentru că era pregătită să sesizeze autoritățile cu privire la neregulile de la Spitalul clinic pentru copii „Victor Gomoiu”, inaugurat cu mare fast de edil, după cum se povestește neoficial în sector, a spus, vineri seară, fostul judecător Lavinia Coțofană, demisă din fruntea Direcției Juridice a ASSMB după ce a depus un denunț la DNA în acest caz, în direct pe B1 TV.



Lavinia Coțofană a depus un denunț la DNA cu privire la neregulile de la Spitalul „Victor Gomoiu”, unde a descoperit supraevaluări ale achizițiilor cu peste 2000%, licitații trucate și decontări de lucrări inexistente. Ea a explicat că, deși i-a înaintat lui Mihai Savin, noul director al ASSMB, plângerea penală redactată, acesta a precizat că „o s-o prezinte la Primărie” și revine cu un răspuns - lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată.



Lavinia Coțofană a explicat, în emisiunea moderată de Tudor Mușat, că deși ea desfășura o investigație asupra achizițiilor suspecte, exista deja un raport realizat de Corpul de Control al premierului Tudose din decembrie 2017, pe care cei din jurul ei au încercat să-l mușamalizeze.



„Eu nu am știut de raportul Corpului de Control. Acest document nu mi-a fost prezentat. Am aflat de el abia la finalul lunii septembrie, deși am preluat dosarul în 1 mai 2019. Am aflat într-o discuție cu un inginer care a lucrat pentru consultantul ASSMB. Omul s-a scăpat și și-a cerut scuze că a făcut această greșeală față de mine. L-am cerut în mod expres și așa a ajuns în posesia mea”, a adăugat Lavinia Coțofană.



Ei, bine, fosta judecătoare subliniază că raportul în cauză „releva aceleași aspecte” precum ancheta pe care a întreprins-o ea.



„Ce am constatat? Supraevaluări imense a lucrărilor, și de câte 2000% și ceva. Decontarea unor lucrări inexistente. Plata unor aparaturi de capacitate mult mai mică decât cea efectiv plătită. Am constatat că inclusiv licitația inițială a fost deturnată. Ceilalți ofertanți au fost excluși. A fost preferat acest constructor, susținând că are un cash-flow de 25 de milioane de lei. În realitate, acel cash-flow s-a evaporat. Poate lucra fără subcontractanți - nici asta nu este real, totul a fost prin subcontractanți”, a scos în lumină Lavinia Coțofană.



Fosta șefă a Direcției Juridice a vorbit și despre comunicatul de vineri seară, prin care Primăria Capitalei susține că actualul edil, Gabriela Firea, a venit la conducerea instituției abia după terminarea lucrărilor, iar că acestea au fost realizate în mandatul antecesorului său, Sorin Oprescu. Chiar și așa, Coțofană a explicat că tocmai Firea a fost cea care a făcut recepția.



„Nu înțeleg cum reușește doamna primar sau de unde rezultă că ce spune raportul Corpului de Control că n-ar fi real. Dumneaei nu spune asta, spune doar că nu s-a făcut în mandatul ei. O contrazic pe doamna primar. Recepțiile și toate chestiunile au avut loc în mandatul domniei sale. Oamenii din mandatul domniei sale au confirmat că pe teren se găsește aparatură de o anumită capacitate, deși ea nu există”, a precizat fosta șefă a Direcției Juridice din ASSMB.



Întrebată cum a ajuns la afirmația potrivit căreia în acest caz există un prejudiciu de 15-20 de milioane de euro, Lavinia Coțofană a răspuns: „Este o estimare, care aparține experților noștri. Ne-am raportat la această sumă, având în vedere prețurile de pe piață, prețurile cu care au fost făcute celelalte spitale, sumele din raportul Corpului de Control. Foarte intersant ar fi fost să avem și anexele. Pentru că Corpul de Control al premierului (n.r. - Tudose) a verificat la sursă. Cu cât s-a cumpărat și cu cât facturat către ASSMB”.

