Le-au dat cu flit! Neglijență a firmei care face dezinsecția în Ilfov. Rezultatele anchetei

EXCLUSIV ONLINE // Angajații firmei care se ocupă cu dezinsecția din Ilfov nu au respectat protocolul în seara zilei de 25 iunie. Acesta este rezultatul anchetei pe care comisia special înființată pentru a cerceta acest incident l-a prezentat. Dacă situația se repetă firma riscă să rămână fără contract. Reamintim că după actiunea de dezinsecție împotriva țânțarilor de la finalul săptămânii trecute zeci de persoane persoane din Popești Leordeni și Berceni au acuzat stări de rău, vomă și tuse.

"În urma anchetei făcută de comisia înființată prin dispoziția președintelui au ieșit în evidență câteva lucruri: 1. E posibil ca oamenii afectați, să fie afectați și pentru faptul că nu au fost bine informați în legătură cu acțiunea noastră și pe timpul acțiunii să fi fost în raza de acțiune a echipamentelor cu care s-a făcut dezinsecția. O altă cauză rezultată din raport, ar putea fi operatorul care a funcționat nerespectând toate regulile și în speță atunci când întâlneau, o persoană trebuiau să oprească instalația, să nu intre cetățeanul sub influența substanțelor cu care au făcut tratamentul. Substanțele nu sunt toxice pentru om, a declarat și doamna doctor de la Direccția de Sănătate Publică, ele pot cauza doar iritația la nivelul căilor respiratorii și la nivelul ochilor. O altă cauză ar putea fi, dar aici nu avem răspunsul pentru că în două săptămâni de zile ne vine rezultatul analizelor de laborator, am luat cele trei recipiente care au fost folosite în Bragadiru, Popești- Leordeni și Berceni, cele trei din 9 localități în care s-a făcut acțiunea în seara aceea, am luat probe să vedem dacă din neglijența operatorului a fost concentrația mai mare și atunci și efectul iritant putea să fie mai pronunțat în situația dată." a declarat pentru B1.ro Marian Petrache, președintele CJ Ilfov.

Firma a primit deocamdată doar un avertisment dar dacă incidentul se va repeta riscă să piardă contractul. Și primarii vor fi atenționați să facă acțiuni de informare.

"Cu firma am avut discuții și le-am spus că dacă nu-și instruiește așa cum trebuie și așa cum este protocolul operatorii, la prima abatere vom întrerupe contractul, vom anula contractul. Cu primarii am stabilit deja miercuri (7 august n.r) la ora 11 să fac o întâlnire cu primarii să vedem care sunt modalitățile prin care informarea să fie mult mai eficientă. Nu are cum Consiliul Județean să facă o informare om cu om în toate localitățile. Noi atunci când infoermăm primăriile cu 7 zile înainte în mod normal și legal cade în sarcina lor." a adăugat Marian Petrache.

Acțiunea va fi reluată la finele săptămânii viitoare după ce se vor primi rezultatele analizelor de laborator a substanțelor folosite.