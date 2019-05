Legătura ministrului Carmen Dan cu Tel Drum: 'Am făcut verificări în privința contractelor companiei și CJ Teleorman, am fost 10 ani consilier juridic la Consiliul Județean’

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns, joi, la DNA pentru a da declarații, în calitate de martor, în dosarul Tel Drum, potrivit unor surse judiciare.

Carmen Dan a recunoscut, în februarie 2018, că a facut parte din comisiile care s-au ocupat de contractele încheiate între Tel Drum și Consiliul Județean Teleorman, deoarece a fost consilier juridic la CJ Teleorman peste 10 ani.

"Am facut o astfel de verificare, dar dumneavoastra cunoasteti, asa cum stie toata lumea, pentru ca n-am ascuns, eu am lucrat mai bine de 10 ani ca si consilier juridic in cadrul Consiliului Judetean. Binenteles ca juristii faceau parte din comisiile de achizitii, ca asa spune legea", preciza Dan.

Audierea ministrului de Interne de joi vine după ce, cu o seară înainte, președintele Iohannis a cerut demiterea acesteia, din cauza modului dezastruos în care au fost organizate alegerile europarlamentare și referendumul, pe 26 mai.

Ministrul Carmen Dan a răspuns, însă, că nu îşi va da demisia "nici imediat, nici imediat".

"Nu mă impresionează astfel de cereri urgente chiar dacă acestea sunt dublate de amenințări de cercetări penale. Am discutat cu doamna prim-ministru după ce am ascultat declarația președintelui și mă văd nevoită să-l dezamăgesc: nu îmi voi da demisia nici imediat, nici imediat", a spus Carmen Dan, miercuri, la scurt timp după declarația președintelui.