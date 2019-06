Camera Deputaţilor a adoptat în şedinţa de miecuri cu 197 de voturi şi 70 de abțineri pentru proiectul legii pensiilor, iniţiat de Lia Olguţa Vasilescu, după o şedinţă extrem de tensionată cu schimburi dure de replici între putere şi opoziţie.

Proiectul de lege, care a fost pus în acord cu decizia CCR care a întors-o în Parlament, va merge acum la preşedintele Klaus Iohannis pentru promulgare.

Săptămâna trecută, Senatul a respins, în plen, proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR. Au fost înregistrate 67 de voturi „pentru” şi 22 abţineri, nefiind întrunit numărul minim necesar pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic. La acel moment au lipsit chiar parlamentari PSD de la vot.

Acest proiect de lege va avea un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei în acest an, un impact de 24,8 miliarde de lei în anul 2020. Mai mult, în ultimul an de aplicare (2022) ar urma să aibă un impact de 81 miliarde de lei, în condițiile în care cheltuiala statului român cu pensiile în 2018 este de 61,5 miliarde de lei.

Legea prevede o creștere a punctului de pensie care va intra în vigoare treptat, principalele prevederi urmând să se aplice de la 1 septembrie 2019, apoi treptat până în 2022.

