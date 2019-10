Cifrele unui dezastru: Peste 21.000 de deținuți, eliberați mai devreme în baza recursului compensatoriu. Printre ei, mii de criminali, tâlhari și violatori. Câți s-au întors deja după gratii

Un număr de 21.049 de condamnați au fost eliberați mai repede din pușcărie, în baza legii recursului compensatoriu. Dintre aceștia, 2305 sunt criminali.

Cifrele reies din documentul transmis de Administrația Națională a Penitenciarelor către Ministerul Justiției, în urma interpelării parlamentare a deputatului PNL Florin Roman.

21.049 de persoane au fost eliberate în doar doi ani în baza recursului compensatoriu. Dintre ele, 2305 criminali, 3049 tâlhari, 978 violatori și 158 care au comis fapte de natură sexuală care au implicat minori.

Doar 1,48% (312) din totalul deținuților eliberați în baza recursului compensatoriu ispășeau pedepse pentru corupție sau fapte asimilate corupției.

7,44% (498) dintre violatori, pedofili și criminali s-au întors în pușcării după ce au fost eliberați în baza recursului compensatoriu: 70 de omoruri, 49 de violuri, 6 fapte de agresiune sexuală care implică minorii, 369 de tâlhării și 4 ucideri din culpă, arată datele documentului ANP, citate de G4Media.

Din totalul celor care au beneficiat de legea recursului compensatoriu, 1.877 au ajuns iar după gratii, fie pentru că au comis noi fapte grave, fie pentru că au fost condamnați în alte dosare, scrie Florin Roman, într-o postare pe Facebook. 507 infractori eliberați au comis noi fapte violente: 47 au comis omoruri și omor calificat, 357 au comis noi tâlharii, iar 47 au violat din nou.

„După tragedia de la Caracal, premierul Dancila promitea cu voce gravă, înăsprirea pedepselor și detenție pe viața pentru criminali. Toate aceste declarații au rămas vorbe. Mai mult decât atât, guvernul Dancila a blocat abrogarea recursului compensatoriu.

PNL solicita PSDancila abrogarea in regim de urgentă a recursului compensatoriu. Solicitam totodata discutarea in regim de urgentă a proiectelor depuse de PNL in parlament, pentru sistemul de găsire urgentă a copiiilor dispăruți, pentru detenție pe viața pentru cei care ucid femei gravide și copii, introducerea brățărilor electronice. Fiecare ora de întârziere înseamnă noi drame pe străzile României, unde nimeni nu mai este in siguranța!”, a mai scris deputatul PNL Florin Roman, pe Facebook.