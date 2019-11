Leo Iorga va fi depus, luni, la Casa Eliad din Capitală: Toți cei care i-au iubit muzica, invitați să-i aducă un ultim omagiu (VIDEO)

Momente triste pentru familia artistului Leo Iorga. Trupul neînsufleţit al cântăreţului va fi depus, luni, la Casa Eliad, din Capitală, pentru ca toţi cei care i-au iubit muzica să-i aducă un ultim omagiu, relatează B1 TV.



Cei doi fii ai artistului au anunţat că înmormântarea va avea loc mâine, la Cimitirul Bellu, din Capitală.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.