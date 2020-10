Leonard Tudorici, condamnatul la închisoare care a omorât în bătaie un om, cere reducerea pedepsei. Episodul violent, dezvăluit de un martor ocular

Bătăile în trafic sunt niște evenimente des întâlnite în peisajul urban autohton. Un episod nefericit, care s-a încheiat cu moartea unui om, a avut loc în iunie 2019, când frații Leonard și Mihai Tudorici, doi bătăuși de etnie romă, l-au omorât pe un drum public pe Cătălin Plăiașu, om de afaceri din Curtea de Argeș, informează Adevărul.

Bărbatul în vârstă de 48 de ani din Curtea de Argeș a intrat în comă în data de 24 iunie 2019, la Spitalul Județean Argeș, după ce a fost lovit cu cruzime, în urma unei șicanări în trafic. A decedat pe data de 1 iulie 2019. Plăiașu suferise un traumatism cranio-cerebral după ce s-a lovit cu capul de asfalt. Acesta avea o fiică în vârstă de 18 ani.

Leonard Tudorici, condamnat la închisoare cu executare. Mihai, fratele său, condamnat la închisoare cu suspendare

Leonard Tudorici a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru lovituri cauzatoare de moarte, plus achitarea de daune morale rudelor celui ucis, în valoare de 175.000 de euro. Mihai a fost condamnat la un an de închisoare pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, plus 80 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Pitești sau Primăria Merișani.

Prin intermediul avocaților, Leonard Tudorici a făcut apel la decizie, iar termenul de judecată a fost stabilit pentru data de 16 noiembrie 2020, la Curtea de Apel Pitești.

Scenele de Ev Mediu cu Leonard Tudorici în prim-plan, povestite de martorul ocular

Răzvan Maria, principalul martor ocular, a povestit în detaliu judecătorilor nefericitul eveniment. Magistrații Judecătoriei Pitești i-au respis plângerea după ce a fost amenințat de familia celor doi huligani, în repetate rânduri. A rămas fără cuvinte.

„Pe 24 iunie 2019, mă aflam la volanul unei maşini Audi, alături de prietena mea, pe drumul Piteşti-Curtea de Argeş. Am depăşit o coloană de aproximativ zece autoturisme, ultimul dintre acestea fiind un BMW seria 5 în care se aflau cei doi inculpaţi. I-am depăşit pe aceştia, după aceea ei m-au depăşit la rândul lor pe mine şi apoi încă o dată, după care, la una dintre depăşiri, persoana care se afla pe scaunul din dreapta al BMW-ului a aruncat cu o sticlă de plastic în bordul automobilului meu şi mi-a făcut semn să opresc. În acel moment, în faţa mea rula o Skoda, condusă de către victimă, iar inculpaţii au vrut să intre cu BMW-ul între Skoda şi maşina mea, dar nu le-am dat voie, pentru că intuiam că mă vor opri. BMW-ul a continuat depăşirea, intrând în faţa maşinii Skoda şi în spatele unui echipaj de Poliţie, rulând pentru o perioadă cu o viteză medie de 50 km/h.

Când am intrat în comuna Borleşti, am sunat la 112, anunţând că sunt şicanat în trafic de o maşină. Când echipajul de poliţie s-a îndepărtat, BMW-ul s-a oprit în mijlocul drumului, fără să semnalizeze şi fără a ieşi de pe carosabil. Cel cu Skoda a oprit şi el. Am încercat să depăşesc cele două maşini, dar şoferul maşinii Skoda a dat în spate, moment în care a lovit maşina mea. N-am putut depăşi, veneau maşini de pe contrasens. Cei doi inculpaţi din BMW s-au dat jos din maşină şi au venit la maşina mea şi au încercat să îmi deschidă portiera, care era încuiată, cei doi fraţi erau agresivi. S-a dat jos din maşina şi şoferul Skodei şi s-au întâlnit la un metru de capota maşinii mele. I-am văzut cum s-au luat de piept, îmbrâncindu-se reciproc şi trăgându-se de tricouri.

Câteva secunde nu m-am uitat la ei, deoarece vorbeam la 112, însă când m-am uitat, victima era deja căzută lângă ei. Cei doi fraţi erau speriaţi, au venit la mine apoi şi mi-au zis să plec. Am plecat şi am sunat apoi la 112", a povestit martorul ocular, potrivit sursei citate.