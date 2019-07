EXCLUSIV ONLINE // Joi dimineață, Costel Barbu, secretar general adjunct al Partidului Național Liberal, fost primar de Suhaia și fost co-președinte PNL Telorman, a fost surprins în fața Penitenciarului Rahova, acolo unde este încarcerat fostul șef al PSD, Liviu Dragnea. Liderul liberal a fost fotografiat vorbind cu un gardian, la intrarea în penitenciar.

A fost să ia un pachet de la colegul Aurel...

Contactat de reporterii B1.ro pentru a comenta informațiile potrivit cărora s-ar fi întâlnit cu Dragnea, președinte al CJ Teleorman între 2000 și 2012, fostul edil teleormănean Barbu, neagă orice orice legătură și pretinde că doar ”a luat un pachet de la un fost coleg de liceu”.

"Am un fost coleg de liceu care lucrează acolo și m-am dus sa-mi dea ceva pentru părinții lui de la Suhaia, de la mine. Nu m-am dus în vizită la Liviu Dragnea că nu am nici o treabă cu Liviu Dragnea. Nu mă interesează pe mine de cei care sunt în penitenciar. Eu sunt de la Partidul Național Liberal și vă dați seama că eu am fost președintele PDL la Teleorman. I-am și zis colegului meu: Vino, mai, Aurele în altă parte 2 minute să-mi dai ce ai de dat, nu în față acolo. Că eram sigur ca trece unu...", a explicat Costel Barbu, un lider puțin cunoscut la nivel național, dar extrem de influent în actualul PNL.

Cine e Costel Barbu, zis Bitanu

Actualul secretar general adjunct al partidului condus de Ludovic Orban a fost ales primat în Suhaia în anul 2008 și a fost demis în urma deciziei Agenției Naționale de Integritate, după ce și-a păstrat soția în subordine la Agenția de Taxe și Impozite. În urma unei condamnări cu suspendare, i s-a suspendat și dreptul de a mai candida în funcții publice, astfel încât, după ce a părăsit postul de primar, noul edil al localității a devenit Polexia Barbu, soția sa.

În timpul mandatului de primar a fost implicat într-un dosar privind preluarea Bălții Suhaia de către Consiliul Local, dar a fost achitat. Pe 29 iunie 2016 mascații au descins la locuințele sale, iar Serviciul de Combatere a Crimei Organizate din cadrul Inspectoratului de Poliție Teleorman a precizat că percheziții s-au desfășurat în cadrul unui dosar de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, politiștii căutau acte, arme și droguri, dar Costel Barbu a declarat la acea vreme că forțele de ordine nu au găsit nimic în locuința sa.