Judecătorii cer ca veniturile partenerilor de viață să fie secrete și să nu fie verificate averile soților cu bunuri separate. Printre beneficiarii modificărilor la legea ANI ar fi chiar Simona Marcu şi Lia Savonea, care au inițiat proiectul. În prezent, averea șefei CSM este verificata de ANI.

Iniţiativa de modificare a legii ANI a venit din partea judecătoarei Simona Marcu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi apropiată de preşedinta Consiliului, Lia Savonea.

Ideea de modificare a legii ANI a fost transmisă spre consultare judecătorilor din ţară, care au făcut propuneri de modificare a modului de completare a declaraţiilor de avere şi a celor de interese. Prin urmare, magistraţii au considerat că este firesc ca declaraţiile de avere şi de interese să fie publicate pe pagina de internet a instituţiilor din care provin funcţionarii obligaţi de lege să depună astfel de documente doar 3 ani. La fel şi pe site-ul ANI.

De asemenea, o altă prevedere reglementează posibilitatea ANI de a verifica un funcţionar privind averea dobândită doar pentru trei ani anteriori sesizării. În prezent, Agenţia Naţională de Integritatee nu are o limită pentru a verifica averea unui funcţionar.

În plus, o altă propunere arată că verificarea averii poate fi făcută de inspectorii ANI în doar 45 de zile de la data sesizării. Astfel, numai cazurile excepționale vor avea o perioadă prelungită de cercetare cu alte 45 de zile.

"Prevederea este criticabilă în condițiile în care cei verificaţi au 30 de zile lucrătoare la dispoziție pentru a trimite un punct de vedere.În cel mai fericit caz, expertiza unui imobil durează două luni de zile. Cum să terminăm întreg dosarul în 45 de zile? Se urmăreşte prin asta ca ANI să nu mai verifice averile obţinute de funcţionari", a explicat o sursă din cadrul instituţiei, potrivit romania.europalibera.org.

Magistraţii mai vor ca venitul soţului sau soţiei celui care depune declaraţia de avere să fie anonimizat. Astfel, un articol din legea ANI se completează cu o frază.

„Se asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal şi a semnăturii declarantului, precum şi a datelor de identificare şi a veniturilor altor persoane fizice decât declarantul", se arată în propunerea de modificare a legii.

Dacă va fi votată, această prevedere o avantajează direct pe iniţiatoarea proiectului, judecătoarea Simona Marcu. Astfel, informaţia, că soţul ei, avocatul Gil Vasile, a câştigat anul trecut peste 435 de mii de lei din avocatură, ar deveni confidenţială.

De asemenea, şi actuala şefă a CSM ar fi beneficia de o altă prevedere interesantă. Potrivit unor surse judicare, Lia Savonea, şefa CSM, a făcut separaţie de bunuri. Astfel, dacă vor fi votate aceste modificări, investigaţia ANI privind averea sa rămâne fără obiect. În forma actuală, legea ANI nu vorbeşte despre vreo excepţie privind separarea de bunuri între soţi. În plus, o altă prevedere ridică pragul la 10.000 de euro sau echivalent în lei pentru care un funcţionar poate fi verificat de inspectorii ANI.

