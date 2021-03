Liana Alexandru, unul dintre cei doi români depistați cu tulpina sud-africană de coronavirus. Fosta jurnalistă a povestit cum au fost încurcate rezultatele testelor. Voluntarii au salvat situația

Una dintre cele două persoane din România diagnosticate cu tulpina sud-africană de coronavirus e fosta jurnalistă Liana Alexandru. Vineri, ea a relatat într-o postare pe Facebook ce simptome a avut, încurcăturile birocratice prin care a trecut până a aflat rezultatul pozitiv al testului și cum a fost ajutată de voluntari.

Liana Alexandru a primit rezultatul pozitiv la testul COVID al altei persoane

Alexandru a susținut că a început să aibă simptome mai serioase abia din a 13 zi de carantină: „În a 13-a zi, m-a cuprins încă de dimineață o stare de oboseală care s-a transformat după-amiază în febră, mialgii și dureri în gât. Aveam în casă câteva teste rapide pentru astfel de suspiciuni, care ieșiseră mereu negative. De data asta, testul a ieșit pozitiv”.

A vorbit cu medicul de familie și cel curant, apoi a sunat la Ambulanță și a cerut testare pentru ea și fetița ei. Salvarea, cu doi tineri ambulanțieri, a ajuns a doua zi.

„Ambulanțierului meu i-a sărit țandăra când l-am întrebat ce fac dacă se încurcă probele. Mi-a zis că așa ceva nu se poate întâmpla. Ei bine, s-a-ntâmplat. (...) Când ambulanțierul meu a aflat că avusesem de-a face cu astfel de încurcături ca voluntar DSP, mi-a spus iritat: “Care DSP? Care nu răspunde cu orele la telefon?” Apoi, m-a întrebat ce simptome are copilul. “Se simte bine acum”, i-am spus. “Păi, și dac-ați lucrat la DSP, mi-a replicat el deontologic, nu știați că nu testăm fără simptome?’’ Aveam să aflu că și copilul era pozitiv. Dar, am aflat asta după ce, la rândul meu, am făcut o investigație, mai întâi pe cont propriu, apoi cu ajutorul voluntarilor de la Direcția de Sănătate Publică”, a povestit Liana Alexandru, pe Facebook.

A doua zi a venit și un rezultat pozitiv. Numai că nu era al ei sau al fiicei sale: „În stânga, erau un nume de bărbat și un cod numeric al unui cetățean născut în anii ‘50. Prenumele era SEAN, iar numele era cât se poate de românesc, o combinație stranie și neverosimilă”.

Fosta jurnalistă s-a gândit că poate a fost o greșeală de scriere și persoana respectivă se numește Jean. Așa că a început s-o caute.

A doua zi dimineață, am primit alertă pe sms să stau acasă că sunt pozitiv. Eram oficial pacientul SEAN. Coronaforms mi-a trimis în concordanță cu eroarea din sistem un email și încă un mesaj pe mobil, iar mai târziu avea să mă sune și DSP-ul ca să facă anchetă în cazul pacientului SEAN. Înainte de asta, însă, am început să fac și eu anchetă la laborator.

Am sunat instituția medicală privată care prelucrase proba domnului și am expus situația.

Am sunat instituția medicală privată care prelucrase proba domnului și am expus situația. (...) Operatoarea vedea în sistem că în dreptul acelui pacient e trecut numărul de pe care eu sunam, dar continua să insiste că nu e vina ei și nu are ce să facă. În plus, chiar dacă eu figuram în aceeași bază de date ca având rezultatul testului Covid gata, nu mi-l putea comunica în baza CNP-ului. Trebuia să aștept calea oficială, conform procedurii. Dar la mine, calea oficială era, acum, conectată la identitatea domnului Sean”, a continuat Alexandru.

Ea a precizat că a fost apoi sunată de un șef de laborator, dat asta după ce a depus sesizare la DSP.

Încurcături birocratice. Cum a fost ajutată Liana Alexandru de voluntarii de la DSP

„Când am sunat la Direcția de Sănătate Publică să reclam încurcătura nu mi-a răspuns nimeni. Abia când au intrat în tură voluntarii de la Impact Hub, mi-a răspuns un coleg: “Bună, sunt Sorin, voluntar DSP, cu ce vă pot ajuta?” Omul mi-a ascultat cu mult calm situația, apoi, când i-am rostit datele mele de identificare a rămas fără grai: “Nu pot să cred că ești chiar tu, că ți s-a întâmplat așa ceva tocmai ție…” Sorin a întocmai rapid două sesizări de răspuns la testare pe numele meu și al copilului, a luat datele laboratorului care-mi trimisese emailul greșit și m-a asigurat că aveam să primesc răspuns curând. Așa a fost”, a mai scris fosta jurnalistă.

Ea a povestit că apoi a fost sunată de o altă persoană de la laboratorul privat, căreia i-a povestit încurcătura: „Îi greșiseră omului nu doar numărul de telefon, nu doar adresa de email la care continuam să primesc datele lui medicale. Îi greșiseră și numele. După cum am bănuit, îl chema JEAN. Am aflat asta de la medicul său de familie care a fost alertat de DSP. “Sunt medicul de familie al domnul Jean… ” “Bună ziua. Ce bine că m-ați sunat!” Am povestit nu mai știu a câta oară ce s-a-ntâmplat și a fost o mângâiere să aud la capătul celălalt al firului un om, nu o persoană din sistem. Mi-a spus că se mai făcuseră încurcături, dar ca asta nu”.

Liana Alexandru a scris apoi că sesizarea la DSP i-a fost rezolvată cu ajutorul voluntarilor.

„DSP-ul mi-a rezolvat sesizarea depusă de colegul meu voluntar într-o oră. Eram pozitivă. La fel și copilul, deși operatoarea de la laboratorul privat nu găsise proba aceasta în sistem după CNP-ul copilului. O jumătate de zi au curs mesajele pe telefon și pe email. Mi-a scris Coronaforms, m-au sunat de la anchete de câteva ori. O doamnă, tot voluntar DSP, și-a cerut scuze că m-a deranjat pentru pacientul Jean și, ca să nu fiu supărată, a promis că revine până la finalul turei sale cu rezultatul în cazul copilului pe care laboratorul nu-l identifica. S-a ținut de cuvânt. Mi-a trimis și laboratorul tot ce trebuia. Abia a doua zi”.

Ce simptome de COVID-19 a avut Liana Alexandru

Alexandru a notat apoi că azi e ultima zi de izolare. În total, a stat închisă în casă o lună: „Copilul a fost bine. Dar eu am avut febră, frisoane, dureri în gât, dureri de stomac, de organe interne, de oase, de dinți, de ochi, mi-am pierdut mirosul și am trăit stări de epuizare pe care nu le pot compara cu nimic. Zile întregi nu m-am dat jos din pat, scufundată în agonie și gândindu-mă că, dacă acesta e finalul, atunci nu i te poți opune”.

Liana Alexandru, infectată cu tulpina sud-africană de coronavirus

Fosta jurnalistă a mai scris că în cazul său a fost depistată tulpina de coronavirus descoperită în Africa de Sud.

„În dimineața asta, un angajat DSP mi-a telefonat iar să facă o altă anchetă epidemiologică, pentru că, în cazul meu, a fost depistată tulpina B1351. Tulpina sud-africană. Am fost contact direct al soțului meu care a făcut o formă cu spitalizare de o săptămână. Nu știe de unde a luat virusul. Toți suntem acum bine. Eu n-am avut, dar dacă aveți posibilitatea, vaccinați-vă. Măcar aici, statul acesta împiedicat nu a dat greș”, a mai scris Liana Alexandru, pe Facebook.