INVESTIȚIE CONTROVERSATĂ la Galați: Un liceu a fost dotat cu 33 de centrale termice. Doar trei dintre ele sunt în funcțiune (VIDEO)

Situaţie încredibilă la Liceul de Marină din Galaţi. Unitatea şcolară a fost dotată cu nu mai puţin de 33 de centrale termice. Însă nu toate au fost puse în funcţiune în această iarnă. În cele mai geroase zile doar 12 au fost puse în funcţiune, iar acum doar trei mai încălzesc şcoala, informează B1 TV.

Decizia de a instala cele 33 de centrale a aparţinut Primăriei Galaţi. Autorităţile susţin că în acest fel scad costurile la încălzire. Însă autorităţile nu au transmis şi costul investiţiei.

”Avem o suprafaţă de 8195,32 metri pătraţi, iar clădirile de care beneficiază Liceul de Marină sunt corpul liceu, corpul extindere, cantina, sala de sport, căminul cu trei etaje”, a declarat Antoanela Costea, directorul liceului.

La o primă evaluare, cele 33 de centrale ar fi bune pentru suprafaţa de aproape 8.200 de metri pătraţi, dacă se ia în calcul că o centrală de 120 kw, aşa cum sunt cele din liceu, acoperă doar 250 de metri pătraţi. În raportul tehnic de licitaţie, în schimb, este vorba doar de 4.800 de metri pătraţi.

”Părerea mea este că nu sunt multe. Şi să vă spun de ce. Deja apar mici probleme, din cauza gazului, din cauza apei, mă rog. Mai ales scade presiunea şi atunci multe dintre ele nu poţi să le foloseşti”, a declarat Gheorghe Vâlcu, administratorul liceului.

Dar şi când a fost cel mai frig, nu au fost pornite toate cele 33 de centrale. Doar 12 au funcţionat când era ger.

Valoarea investiţiei ar fi de peste 1,5 milioane de lei.

