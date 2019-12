Licitație falsificată pentru garniturile de metrou din Drumul Taberei: Cum au scăpat vinovații de închisoare (VIDEO)

Jocuri murdare pe bani grei şi oameni care scapă basma curată. Cam aşa poate fi descrisă pe scurt situaţia metroului din Drumul Taberei. DNA a interceptat telefoanele și a confiscat calculatoarele șefilor trustului spaniol CAF și ale directorilor de la Metrorex, dar a clasat în 2015 cercetările pentru spaniolii și românii "grei", trimițându-i în judecată doar pe doi români cu funcții mici, care au scăpat și ei "cu suspendare", potrivit Libertatea.ro. Acestea fiind spuse, CAF a revenit în vara lui 2019 la licitația aflată chiar acum în derulare pentru aceleași trenuri de metrou pe magistrala Drumul Taberei.

Finalizarea magistralei M5 de metrou este amânată de la an la an, ultima dată avansată de Metrorex și autorități fiind primăvara lui 2020. Dar, în același timp în care s-a întârziat darea în folosință a M5, șefi din Metrorex și manageri spanioli plus angajați români ai firmei CAF din Bilbao au trucat licitația pentru garniturile de metrou necesare magistralei Drumul Taberei.

DNA i-a prins pe directorii din Metrorex când ofereau reprezentanților români și spanioli informații despre concurenți. Stenogramele și datele din calculatoarele confiscate arată că cei din comisia Metrorex îi învățau pe șefii CAF și cum să răspundă la întrebările tehnice pe care tot ei le puneau. Tot procesul de licitație a fost falsificat şi toate capetele de acuzare au fost clasate. Jurnaliștii de la Libertatea au publicat o parte din discuţiilor celor câştigaţi de pe urma afacerii.

Băncescu: Îți spune sincer: dacă ăștia dau licitația… Echipa tehnică Metrorex va acorda… Adică presupunând că vom avea cel mai bun preț.

Jose-Mari: Îhî.

Băncescu: Dacă echipa tehnică Metrorex va spune OK, cumpărăm de la CAF, sunt nebuni! Sunt nebuni! (râde)

Jose-Mari: Da…

Băncescu: Însemnă că le-a plăcut teribil San Sebastian și îi place… Asta înseamnă. (râde)

Jose-Mari (râde): Da… că nu… în toate părțile.

Personajele cheie sunt Ovidiu Băncescu angajatul CAF Spania din aprilie 2013, ca manager de proiect. Băncescu se ocupă de interfața cu clienții. Valeriu Picu este inginer în cadrul Biroului Tehnic Material din Metrorex și membru în comisia de licitație. Jon Huete este angajat al CAF Spania. Pe 15 octombrie 2014, Metrorex a deschis ofertele trimise de cinci firme din Franța, Polonia, China, Spania și România pentru cele 52 de trenuri care urmau să deservească magistrala Drumul Taberei.

Două săptămâni mai târziu, pe 31 octombrie 2014, la ora 14:13, procurorii DNA interceptează o convorbire între aceiași Ovidiu Băncescu și Jose-Mari Muguruza.

Băncescu: Ce mi-au zis, așa confidențial… referitor la modul în care analizează ofertele…

Jose-Mari: Da.

Băncescu: … se pare că au trimis deja niște întrebări clarificatoare ce vor elimina pe Astra.

Jose-Mari: Da.

Băncescu: Dar… dar Altsom (nr. francezii) câștigă puncte datorită acelei părți din ofertă care a fost analizată până acum.

Jose-Mari: Aha!

Băncescu: Și în caz că câștigă Alstom, va trebui să facem obligatoriu reclamație… contestație, cum se spune, să vedem oferta, deoarece sunt multe…

Băncescu: De exemplu, au trimis schițe pentru vagoane, unele în 2D, altele în 3D și nu semănă unul cu celălalt. Deocamdată nu știu cum va fi vagonul.

Băncescu: Și multe de genul aceste. A, de asemenea, lățimea vagonului este… 3100. 3100.

Jose-Mari: Aha! Este mai mare decât…

Băncescu: E mai mic, e mai mic, deoarece ar trebui să fie 3200, mi se pare.

Jose-Mari: Aha! Bine. Bine.

Băncescu: 3100. Mi-a zis că e asta și sunt multe alte puncte pentru că… De asta mi-a zis doar Vali, deoarece Vali vrea să câștige CAF. Mi-a zis de la început".

Spaniolii nici nu au fost chemați la DNA "Vali" era Valeriu Picu, inginerul Metrorex din comisia de licitație. Procurorii au constat inițial că spaniolii au mai fost ajutați din interiorul Metrorex de directorul Gabriel Constantin Sburlan și de șeful de birou Marian Mihai Andronescu.

Cei doi șefi din Metrorex, Sburlan și Andronescu, sunt scoși de sub învinuire pentru abuz în serviciu, luare de mită și permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității. La Ovidiu Băncescu și la "Vali" Picu se clasează acuzele de abuz în serviciu și de dare, respectiv de luare de mită. Ei sunt trimiși în judecată doar pentru permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității.

