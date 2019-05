Bogdan Licu, procurorul general interimar al României, a susţinut, joi, că există un conflict de competență între Secția Specială și cea Judiciară a Parchetului General care porneşte de la retragerea unor apeluri de pe rolul instanței făcută de secţia specială de investigare a magistraţilor.

"Eu mă aflu într-un conflict de competenţă între procurorul de şedinţă şi SIIJ, care a retras apelul. Am cerut ambelor părţi un referat care să curprindă motivele şi voi decide mai departe", a declarat Bogdan Licu, conform stiripesurse.ro.

Această declaraţie a fost făcută în contextul în care secţia specială a retras joi şi apelul în cazul judecătorului Damian Dolache, care a fost condamnat în martie în primă instanță la 10 luni de închisoare cu suspendare pentru că fusese prins băut la volan.

Un alt scandal a fost cel când secţia specială a vrut să retragă apelul în dosarul lui Viorel Hrebenciuc, unde procurorul de caz a cerut sesizarea CCR, iar judecătorul a decis să amâne procesul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.