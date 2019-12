Liderul sindicaliștilor de la metrou: ”Contractul de mentenanță a trenurilor expiră la 1 ianuarie. În aceste condiții, nimeni nu știe ce se va întâmpla” (VIDEO)

Un fum gros a inundat mai multe vagoane ale unei grnituri de metrou, vineri dimineață, iar călătorii au apăsat butonul de panică și au deschis geamurile. În replică, reprezentanţii Metrorex au venit cu o explicaţie halucinantă: în tren ar fi avut loc o degajare de praf, iar călătorii nu au fost nicio clipă în pericol.

Prezent în cadrul emisiunii „Drumurile noastre”, Ion Rădoi, președintele Uniunii Sindicatelor Libere de la Metrou, a declarat că a fost vorba despre praf. Totodată, Rădoi a precizat că la 1 ianuarie expiră contractul de mentenanță al trenurilor.

”Este un soi de șoarecele și pisica ce se întâmplă acolo. AGA spune că problema mentenanței trebuia rezolvată de conducerea executivă și de Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație spune că nu poate să ia hotărâri pentru că AGA este proprietar. Și iată că am ajuns în ultimele zile ale anului, când acest contract expiră, când toți salariații trebuie să revină la firma-mamă, la Metrorex, și, cu toate astea, nu s-au făcut demersurile necesare ca să se preia activitatea și nici să se prelungească pe o anumită perioadă de către Alstom sau altă firmă. Oricum, singura variantă este aceea de a reveni la Metrorex acești salariați întrucât toată infrastructura este a metroului, ai statului român, salariații sunt ai metroului și, prin contract, odată cu expirarea trebuie să fie preluați de Metrorex. În aceste condiții, nimeni nu știe ce se va întâmpla și cine va acorda mentenanța acestor trenuri”, a declarat Ion Rădoi.

