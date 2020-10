Liliana Toderiuc, inspector școlar general adjunct al Capitalei, a oferit mai multe detalii, luni dimineață, în contextul în care în ședința de astăzi a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență se va propune suspendarea cursurilor cu prezență fizică în București pentru o perioadă de 14 zile. „Inclusiv la grădiniță va fi activitate online”, a precizat oficiala, potrivit EduPedu.ro.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.