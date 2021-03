Limitatoare de viteză, montate în cartierul Andronache din Capitală, unde două fete au fost lovite mortal de o mașină: Rudele victimelor spun că măsurile autorităților sunt tardive (VIDEO)

Mai multe limitatoare de viteză au fost montate pe strada unde a avut loc tragicul accident din cartierul bucureștean Andronache, în urma caruia și-au pierdut viața două fete. Locuitorii spun, însă, că nu sunt suficiente pentru a rezolva problema din zonă, informează B1 TV.

Şapte limitatoare de viteză au fost montate în tot cartierul.

Rudele celor două fete spun că reacția autorităților este tardivă, dar și că pe strada pe care a circulat șoferița care a produs tragicul accident nu a fost pus nici un limitator de viteză.

”Șoferița a venit pe strada Fructelor, limitatoarele s-au pus pe strada Mențiunii, ar trebui să fie puse limitatoare în tot cartierul, de asta plătim taxe și impozite, din banii noștri, ai tuturor românilor. Acum s-au nenorocit doi copii, mai târziu se mai nenorocesc încă doi și încă doi. Să se faca dreptate”, a spus sora uneia dintre victime.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.