Liposuctia, calea spre trupul zvelt, la care ai visat

Un contur placut al oricarei parti a corpului. Suna bine, chiar ideal. Vorbim despre acel corp sculptat, fara pic de grasime, la care au visat si viseaza dintotdeauna atat femeile, cat si barbatii.

Psihiatrul Matthew Josafat, unul dintre cei mai cunoscuti analisti din Grecia, considera ca nu este deloc surpinzator avantul luat de chirugia estetica: „Oamenii fac uneori lucruri speciale pentru a se simti mai bine. Frumusetea a avut un rol important in Antichitate, a incantat intotdeauna zeii”.

Ce este liposuctia?

Atunci cand vorbim despre liposuctie ne referim la interventia chirurgicala care elimina excesul de tesut adipos intr-un mod extrem de eficient, iar in urma acestei proceduri estetice organismul se reface rapid.

Aceasta metoda cu caracter estetic, numita liposuctie, este de mare ajutor atat femeilor, cat si barbatilor, care nu se simt bine in propriul corp si nu pot scapa de grasimea excesiva, chiar daca depun eforturi mari in acest sens.

Potrivit statisticilor, dupa recesiunea din 2008, oamenii au cheltuit mai putin pe mancare, haine si chirii si mai mult pe operatii de infrumusetare! Unii dintre analistii fenomenului considera acest lucru departe de a fi frivolitate. Ci pur si simplu dorinta pregnanta a oamenilor de a arata bine.

Liposuctia nu este un tratament de scadere in greutate. Are riscuri serioase si posibile complicatii, deci este importanta o discutie cu medicul inainte de o decizie finala. Liposuctia zonelor cu probleme implica proceduri repetate in zonele in care celulita este greu de eliminat.

Corecteaza in mod eficient

Desi dorinta de infrumusetare nu reprezinta o preocupare numai a vremurilor moderne si a preocupat omenirea de-a lungul istoriei, prezentul aduce pe firmament metode care pot prelungi tineretea si, de ce nu, farmecul corpului nostru. Exista mai multe tipuri de liposuctii.

Cea mai utilizata de catre specialistii in domeniu este si cea mai moderna tehnologie aflata pe piata in momentul actual: liposuctia laser GPS. Care ofera o precizie deosebita in dozarea intensitatii laserului in functie de zona tratata pentru a obtine rezultate optime si a preveni arsurile in zonele mai sensibile. O tehnica inovatoare, care include topirea eficienta a grasimilor si imbunatatirea tonusului pielii

Reusita liposuctiei are in vedere mai multe aspecte

In primul rand, pacientul care decide sa apeleze la aceasta interventie chirurgicala trebuie sa aiba o greutate stabila, o buna elasticitate a pielii, sa nu prezinte celulita in zonele in care se va interveni si, foarte important de stiut, doar o cantitate mica de grasime va fi indepartata. In urma interventiei de liposuctie este indicata eliminarea a 5 kilograme de grasime, maximum 10 kg.

Candidatii buni pentru liposuctie sunt:

Cei care nu au prea mult exces de piele;

Cei care au o buna elasticitate a pielii;

Cei care au tonus muscular bun;

Cei care au depozite de grasime care nu vor disparea cu dieta sau exercitii fizice;

Cei care sunt in forma fizica buna si au o stare de sanatate generala buna;

Cei care nu sunt supraponderali sau obezi;

Cei care nu fumeaza.

Solduri, burta, coapse, fese, spate, brate sau chiar fata pot ajunge la aspectul dorit prin anumite tehnici medicale speciale de eliminare a excesului de tesut adipos. Tehnici de altfel extrem de eficiente, dupa care organismul se poate reface rapid, potrivit specialistilor.

Iar o imagine noua a corpului nostru aduce beneficii nu numai pe plan fizic, cat mai ales pe cel psihic. Chiar daca acea cautare a unui trup tanar si perfect este considerata de multi o himera, nimeni nu poate fi oprit sa viseze si chiar sa puna in aplicare acest vis. Si anume acela de a arata asa cum ne dorim!