Lista actualizată a localităților din România aflate sub carantină

Două localități din România sunt în carantină, din cauza numărului mare de cazuri de Covid-19 raportat la numărul de locuitori. Sunt două sate care au, fiecare, peste 30 de cazuri de coronavirus confirmate.

Două localităţi au intrat deja în carantină totală. Este vorba despre satul Cartojani din judetul Giurgiu si comuna Gornet din Prahova. In ambele localitati a fost depasita cota de 3 cazuri la mia de locuitori. În Cartojani se pare că totul a pornit de la 2 tineri care au fost la mare.

