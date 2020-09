Lista câștigătorilor la Festivalul de Film de la Veneția. Lungmetrajul „Nomadland a luat premiul Leul de Aur

S-a desemnat marele câștigător al Festivalului de Film de la Veneția. Lungmetrajul „Nomadland“, regizat de Chloe Zhao, cu Frances McDormand în rol principal, a câştigat sâmbătă seară trofeul Leul de Aur al celei de-a 77-a ediţii.

Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2020, cel mai longeviv eveniment de gen din lume, s-a desfășurat în perioada 2-12 septembrie 2020, sub incidența unor reguli stricte, printre care termoscanarea invitaților, evitarea adunărilor în grupuri mari și purtarea măștii de protecție. De asemenea, starurile de la Hollywood nu au mia defilat pe covorul roșu într-un număr atât de mare, iar fanii nu au mai putut să-i admire.

Actrița Cate Blanchett este preşedintele juriului celei de-a 77-a ediţii, alături de regizorul german Christian Petzold, scriitorul italian Nicola Lagioia, actrița franceză Ludivine Sagnier, regizoarea britanică Joanna Hogg și austriaca Veronika Franz.

Startul festivalului a fost dat cu proiecția filmului „Molecole”, al regizorului italian Andrea Segre. Pelicula scoate în evidență viața italienilor în perioada de izolare, cauzată de pandemie.

Filmele aflate în cursa pentru Leul de Aur 2020

Anul acesta, pentru trofeul Leul de Aur s-au bătut producții precum Miss Marx, Lila in Haifa, dar și Lovers. Iată lista completă a filmelor:

- In Between Dying

- Le Sorelle Macaluso

- The Wrold to Come

- Nuevo Orden

- Amants (LOVERS)

- Laila in Haifa

- Und Morgen die Ganze Welt

- Dorogie Tovarischi! (DEAR COMRADES!)

- Spy no Tsuma (WIFE OF A SPY)

- Khorshid (SUN CHILDREN)

- Pieces of a Woman

- Miss Marx

- Padrenostro

- Notturno

- Śniegnu Juz Nigdy nie Bedzie (NEVER GONNA SNOW AGAIN)

- The Discipline

- Quo Vadis, Aida?

- Nomadland

Pe lângă această secțiune, Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2020 a mai cuprins și secțiunea Orrizonti, dedicată filmelor care prezintă cele mai noi tendințe în pelicule, Biennale College Cinema, un workshop intensiv pentru dezvoltarea și producția scurt-metrajelor și Venice VR Expanded, un număr de maxim 30 de proiecții internaționale de tip video 360, 3D și 6D.

Lista câștigătorilor la Festivalul de Film de la Veneția

Selecţia oficială

Golden Lion: Nomadland, dir. Chloé Zhao

Silver Lion Grand Jury Prize: Michael Franco for New Order

Silver Lion Best Director: Kiyoshi Kurosawa for Wife of a Spy

Volpi Cup for Best Actress: Vanessa Kirby for Pieces of a Woman

Volpi Cup for Best Actor: Pierfrancesco Favino for Padrenostro

Best Screenplay Award: Chaitanya Tamhane for The Disciple

Special Jury Prize: Dear Comrades, dir. Andrey Konchalovskiy

Marcello Mastroianni Award for Young Actor: Rouhallah Zamani for Sun Children

Horizons

Best Film: The Wasteland, dir. Ahmad Bahrami

Best Director: Lav Diaz for Genus Pan

Special Jury Prize: Listen, dir. Ana Rocha de Sousa

Best Actress: Khansa Batma for Zanka Contact

Best Actor: Yahya Mahayni for The Man Who Sold His Skin

Best Screenplay: Pietro Castellitto for The Predators

Best Short Film: Entre Tu Y Milagros, dir. Mariana Saffon

Lion of the Future Luigi De Laurentiis Award for a Debut Film: Listen, dir. Ana Rocha de Sousa

Venice VR

Best VR Immersive Story: Killing A Superstar, dir. Fan Fan

Best VR Immersive Experience: Finding Pandora, dir. Kiira Benzing

Best VR Immersive Work: The Hangman at Home - An Immersive Single User Experience, dir. Michelle and Uri Kranot

Lungmetrajul „Nomadland" a luat premiul Leul de Aur

„Nomadland“ o are pe Frances McDormand în rol principal şi evocă dramele provocate de criza economică din 2008.

Regizoarea americană de origine chineză, Chloe Zhao, în vârstă de 38 de ani, este prima femeie care primeşte prestigiosul premiu după 10 ani. Sofia Coppola a câştigat acelaşi trofeu în 2010 cu filmul „Somewhere“.

Roberto Cicutto, preşedintele Biennalei, a declarat, sâmbătă seară, pe scena galei: „Putem spune că am reuşit. Nu suntem mândri că am fost primii, dar mulţumiţi să demonstrăm că era posibil, adoptând măsurile oportune. Trebuie să fim mândri că am reuşit cea de-a 77-a ediţie a Festivalului. Mulţumesc din inimă celor acreditaţi şi publicului care au fost adevăraţii coproducători ai acestui mare succes. Fără simţul lor de responsabilitate forţele noastre ar fi fost în van. Vă dau întâlnire la ediţia a 78-a. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, pe 11 septembrie 2021“, informează Adevărul.



Filmul premiat în acest an cu Leul de Aur, „Nomadland”, prezintă povestea unei femei trecute de vârsta de 60 de ani care devine un fel de nomad al zilelor noastre, transformându-şi camioneta într-o locuinţă mobilă şi călătorind alături de alţi compatrioţi într-o caravană ce străbate Vestul american, după colapsul economic al unui orăşel din Nevada.