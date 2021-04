Lista țărilor din zona galbenă, actualizată. Franța și Italia printre statele pentru care se impune carantină persoanelor care sosesc în România (DOCUMENT)

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea nr. 22 din 8 aprilie 2021, prin care a fost aprobată noua listă a țărilor cu risc epidemiologic, așa-zisa zonă galbenă pentru care se impune carantină pe o perioadă de 14 zile la domiciliu sau la locuința declarată persoanelor care sosesc în România.

Astfel, pe actuala listă se regăsesc Curaçao, Bonaire, Saint Eustatius and Saba, San Marino, Ungaria, Uruguay, Estonia, Polonia, Serbia, Iordania, Bermuda, Wallis and Futuna, Andorra, Muntenegru, Aruba, Cehia, Franţa, Bahrain, Suedia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Kosovo, Cipru, Isle of Man, Liban, Olanda, Turcia, Palestina, Croatia, Belgia, Seychelles, Republica Moldova, Chile, Austria, Italia, Monaco, Luxemburg, Ucraina, Brazilia, Puerto Rico, Armenia, Kuweit şi Africa de Sud.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, joi, 4.989 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național. Pe un interval de 24 de ore au fost înregistrate alte 172 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2, iar în secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internați 1.495 de pacienți cu coronavirus.

Până astăzi, 8 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 993.613 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, arată bilanțul prezentat joi de GCS. Potrivit autorităților, 890.528 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.497 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2: 2.542 în Italia, 16.773 în Spania, 195 în Marea Britanie, 125 în Franța, 3.118 în Germania, 93 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 5 în SUA, 8 în Suedia, 137 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 46 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 7 în Bulgaria, 13 în Cipru, 2 în India, 5 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 13 în Republica Moldova, 3 în Muntenegru, 218 în Irlanda, 3 în Singapore, 3 în Tunisia, 8 în Republica Coreea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia și câte unul în Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federația Rusă și Croația. De la începutul epidemiei de COVID-19 și până la acest moment, 189 de cetățeni români aflați în străinătate, 34 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveția, 2 în Austria, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia și unul în Iran, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia și unul în Argentina.