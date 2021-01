Liste suplimentare cu persoane care să fie chemate la vaccin în cazul în care rămân doze nefolosite. Valeriu Gheorghiță: Nu aruncăm nicio doză, am încurajat de la început folosirea tuturor vaccinurilor

Dozele de vaccin care rămân nefolosite, pentru că un număr de persoane se răzgândesc și nu se mai prezintă la programare, ar putea fi folosite pentru vaccinarea altor persoane. Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare susține că ar putea realiza liste cu persoane care își doresc să se vaccineze și care să fie chemate în cazul în care rămân doze, scrie G4media.

Dozele de vaccin nu se vor arunca. Explicațiile lui Gheorghiță

Gheorghiță a precizat că nu este de acord cu irosirea dozelor de vaccin din centre, ci cu administrarea acestora persoanelor dornice să se imunizeze. Astfel că în cazul în care o persoană nu se prezintă la vaccinare, s-ar putea întocmi liste, iar cei care își dau acordul să se vaccineze pot fi chemați pentru imunizare.

„Nu este bine să mergem pe ideea irosirii vaccinurilor pentru că persoanele nu se află în categoria respectivă. Situația de la Rădăuți este o anomalie, acolo erau 500 de persoane. Trebuie să lăsăm în decizia coordonatorului de centru să folosească vaccinurile la sfârșitul zilei (…) Nu aruncăm nicio doză, am încurajat de la început folosirea tuturor vaccinurilor. Sigur că aș vaccina dacă, la sfârșitul zilei, am rămas cu doze și nu am persoane care vor să vină (…) Dacă în prima zi nu se prezintă toate persoanele programate, păstrez dozele pentru a doua zi. Dacă nici a doua zi nu vin, păstrez dozele pentru a treia zi. Dar dacă în ultima zi de stabilitate a vaccinului nu vin și rămân cu doze, atunci caut persoane să folosesc dozele, să nu le irosesc”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare, la Digi24.