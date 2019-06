Peste 30 de oameni au fost salvați de la înec, la mare. Steagul roșu a fost ignorat de turiști (VIDEO)

A început vacanţa de Rusalii, însă pe litoral este alertă. Sunt valuri foarte mari, iar mulţi oameni ignoră steagul roşu şi îşi riscă viaţa. Nu mai puţin de 30 de turişti, inclusiv copii, au fost salvaţi de la înec în ultimele ore, informează B1 TV. Mulţi dintre părinţi nu par să îşi dea seama de pericol şi îşi expun copiii.

