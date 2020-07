Litoralul românesc, invadat de alge. Este cea mai mare cantitate de plante marine adusă de ape în ultimii 10 ani: 'E clar, nici natura nu ține deloc cu noi' (VIDEO)

Este dezastru pe litoralul românesc. Tone de alge au invadat plajele, şi malul mării, formând un covor verde, înfiorător. Stratul tot mai gros și mirosul greu de suportat îi îndepărtează pe cei care vin să se relaxeze la malul mării. Vorbim de cea mai mare cantitate de plante marine adusă de ape în ultimii 10 ani.

