Litoralul românesc, lovit de o furtună năprasnică. Pe fondul unui cod roșu de vijelii, echipele de intervenție au căutat ore în șir o persoană dispărută în largul Mării Negre (VIDEO)

Litoraul românesc a fost lovit, marți, de o furtună năprasnică ivită pe fondul unui cod roșu de vijelii, care a înnegrit cerul și i-a forțat să caute adăpost pe turiștii care se bucurau de soare. Mai mult decât atât, în urma unei sesizări efectuate la serviciul telefonic de urgență 112, echipele de intervenție au căutat ore în șir o persoană dispărută în largul Mării Negre, iar misiunea, care s-a încheiat fără succes în prima zi, a fost reluată miercuri.

